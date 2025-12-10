Flamengo vence Cruz Azul e avança à semifinal da Copa Intercontinental

A- A+

O Flamengo avançou para a semifinal da Copa Intercontinental após derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no chamado ‘Dérbi das Américas’, no Estádio Ahmad bin Ali, no Al Rayyan, no Catar.

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta mais uma vez brilhou marcando os dois gols da equipe rubro-negra no confronto entre os campeões da Copa Libertadores e os vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf.

O Flamengo abriu o placar aos 14 minutos, quando ‘Arrasca’ aproveitou um presente do lateral argentino Gonzalo Piovi, do Cruz Azul.

"Já treinamos isso, de colocar um pouco de pressão. Sabíamos que eles corriam alguns riscos ao sair jogando com a bola dominada desde a defesa. Fiquei feliz com o jogo", disse o craque da partida sobre esse primeiro gol.

O time mexicano não se entregou e conseguiu empatar o jogo com um belo gol do lateral-direito Jorge Sánchez, que chutou de longe e deixou tudo igual um pouco antes do intervalo (44').

Mas o Flamengo fez valer sua superioridade técnica e Arrascaeta marcou o segundo aos 71 minutos de jogo, finalizando um contra-ataque.

"Foi muito triste. Chegamos com muita entusiasmo para avançar para a próxima fase, que ganharíamos outro troféu, mas foi por uma pequena margem. Agora temos que seguir em frente e manter a cabeça erguida", lamentou Jorge Sánchez.

Com essa vitória, os tempos da Conmebol ampliaram sua vantagem sobre os mexicanos no retrospecto, que agora é de 43 vitórias para os sul-americanos, 16 empates e 35 vitórias para as equipes mexicanas em partidas da Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes.

o Flamengo busca seu segundo título da Copa Intercontinental, após a conquista de 1981, quando uma equipe vencida por Zico derrotou o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, no Japão.

Na semifinal, no próximo sábado, o horário comandado pelo técnico Filipe Luís vai enfrentar o Pyramids FC, do Egito.

“Não vi nada, ainda tenho que estudá-los”, admitiu o treinador sobre seu próximo adversário, no jogo que será disputado no Al Rayan.

O vencedor desse duelo terá pela frente o Paris Saint-Germain na final que está marcada para o dia 17 de dezembro.

