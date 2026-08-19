Flamengo vence o Cruzeiro e avança para as quartas de final da Libertadores; Palmeiras elimina Cerro
Arrascaeta e Samuel Lino marcaram os gols dos cariocas, enquanto Lucas Romero anotou o dos mineiros
Mais dois brasileiros estão classificados para as quartas de final da Libertadores da América. Contra o Cerro Porteño/PAR, no estádio La Nueva Olla, o Palmeiras contou com o gol do paraguaio Gustavo Gomez para vencer por 1x0, nas oitavas de final. No Maracanã, no encontro entre Flamengo e Cruzeiro, os cariocas ganharam por 2x1 e seguem vivos na briga pelo título.
O Palmeiras vai pegar nas quartas o vencedor de Mirassol e LDU, que jogam nesta quinta-feira (20) no Casa Blanca. Na ida, no Maião, os times empataram em 1x1. Já o Flamengo enfrenta quem passar de Tolima/COL e Independiente del Valle/EQU, que se encontram no dia 25 de agosto, no Banco Guayaquil. No primeiro embate, os equatorianos ganharam por 1x0, no Manuel Murillo Toro.
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Como foi
Após 1x1 na ida, no Nubank Parque, o Palmeiras precisava de uma vitória simples para avançar. Triunfo alcançado por meio do gol de Goméz, que tornou-se o único jogador da história a marcar em nove edições consecutivas da Libertadores. O capitão está no clube desde 2018.
No clássico brasileiro, o empate em 1x1 no primeiro jogo, disputado no Mineirão, deixou o confronto em aberto na volta. O Flamengo sufocou o Cruzeiro desde o início do jogo e foi premiado com um gol aos 34 minutos. Arrascaeta, ex-jogador da Raposa, recebeu passe de Pedro, bateu colocado e mostrou que a lei do ex segue viva. Golaço para colocar os rubro-negros na vantagem.
O segundo tempo voltou animado. Lucas Romero viu o golaço de Arrascaeta e não fez por menos. De fora da área, o volante bateu com categoria para deixar tudo igual no Maracanã. Minutos depois, porém, Samuel Lino recebeu do garçom da noite, Pedro, e recolocou o Flamengo na frente.
Mesmo após o gol, o Flamengo não diminuiu o ritmo e seguiu atacando. O Cruzeiro só conseguia respirar quando Matheus Pereira participava das ações ofensivas. O camisa 10 teve boa chance nos acréscimos, mas isolou. No fim, a Raposa não teve forças para reagir e deu adeus à Libertadores.
Platense
O outro classificado do dia foi o Platense. Após 0x0 no tempo normal com o Coquimbo Unido, os argentinos venceram por por 7x6 nas penalidades e vão enfrentar o Fluminense nas quartas de final.
Nesta quinta-feira, além do Mirassol, outro brasileiro que entra em campo é o Corinthians. A equipe enfrenta o Rosario Central/ARG, na Neo Química Arena. Na ida, no Gigante Arroyito, os times empataram sem gols. O ganhador da partida encara na etapa seguinte o Estudiantes/ARG, que eliminou a Universidad Catolica/CHI nas oitavas.