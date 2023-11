Flamengo vence Palmeiras e ajuda Botafogo a permanecer na liderança do Brasileirão

A- A+

Ao menos por esta rodada, o torcedor do Botafogo respira aliviado em ver que o clube não deixará a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Os adversários que poderiam tirar o alvinegro do topo tropeçaram nesta quarta (8). Na Vila Belmiro, o RB Bragantino, terceiro colocado, perdeu para o São Paulo por 1x0. Já o Palmeiras, vice-líder, foi derrotado por 3x0 para o Flamengo, no Maracanã.



Flamengo avassalador



A expectativa para o encontro entre Flamengo e Palmeiras era alta e, nos primeiros minutos, não decepcionou. Um jogo de intensidade alta, com os cariocas superiores e os paulistas tentando explorar a velocidade de Endrick nos contra-ataques. Em um ritmo frenético, o gol não demorou a sair. Pedro recebeu ótimo passe de Pulgar e tocou na saída de Weverton para fazer 1x0 no Maracanã.



Na disputa de assistências, a de Pulgar ganhou um forte concorrente. Everton Cebolinha recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Arrascaeta ampliar a vantagem. Diferente do que foi contra o Botafogo, quando saiu perdendo por 3x0 e virou para 4x3, o Palmeiras não teve o mesmo poder de reação diante do Flamengo. Principalmente quando perdeu o zagueiro Gustavo Gomez, expulso.



Com (ainda mais) espaço para atacar, o Flamengo chegou ao terceiro gol com uma jogada trabalhada de pé em pé. Arrascaeta, Everton, Ayrton Lucas, Gerson (esse, escorando de cabeça) e Pedro, que só teve o trabalho de tocar para as redes.



Empréstimo que rendeu frutos



Erison, jogador do Botafogo emprestado ao São Paulo, foi justamente o autor do gol da vitória do Tricolor diante do RB Bragantino. Resultado que impediu o adversário de tirar a liderança dos cariocas na rodada.

