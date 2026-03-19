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Vôlei Flamengo vence Sorocaba por 3 sets a 0 no retorno da Superliga de Vôlei ao Recife Nesta sexta-feira (20), SESI/Bauru enfrenta o Minas em confronto também a ser realizado na capital pernambucana

A cidade do Recife voltou a ser palco da Superliga de Vôlei Feminino, principal competição do país na modalidade. Ao longo da vitória do SESC/Flamengo por 3 sets a 0 (25x20/25x20/25x17 ) diante do Renasce/Sorocaba, nesta quinta-feira (19), no Geraldão, o público pôde presenciar atletas de nível internacional e vibrar a cada grande jogada.

Os jogos da Superliga Feminina no Geraldão fazem parte do Projeto Vôlei Tour, da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A iniciativa tem o intuito de levar a modalidade para todas as regiões do Brasil. A última vez que a competição esteve em solo pernambucano foi na temporada de 2023/2024. Na época, Minas e Praia Clube decidiram o título da competição.

Várias camisas rubro-negras pintaram as arquibancadas do ginásio e a torcida era grande para o clube mais popular do Brasil.

Antes mesmo das cortadas acontecerem, o primeiro momento de euforia se deu com a entrada de Bernardinho, técnico bicampeão olímpico e símbolo do esporte brasileiro.

Treinador do Recife Vôlei e nome importante da modalidade em Pernambuco, Adalberto Nóbrega, falou sobre a importância de eventos como esse para o fomento do esporte.

"É um evento de fundamental importância para a cidade, o voleibol é a segunda maior modalidade esportiva do Brasil, com certeza tem público, traz retorno e a gente precisa que os empresários do Nordeste entendam que um evento desse tamanho tira crianças das ruas e lava para o esporte, isso é fundamental para qualquer modalidade esportiva", comentou o treinador pernambucano de vôlei, Adalberto Nóbrega.

Jogo



Vice-líder da Superliga e já pensando na disputa do mata-mata, o Flamengo começou o jogo tomando conta das ações desde o primeiro ponto. Apesar da resistência da equipe sorocabana, a primeira parcial foi vencida por 25 a 20.

A segunda parcial foi mais equilibrada. A equipe paulista chegou a estar liderando, mas logo surgiu a virada carioca por outro 25 a 20.

O terceiro set já foi construído mais dentro do controle do Flamengo. O ponto alto foi com a entrada da jovem central Helena, atleta que já figurou na seleção brasileira principal, que levantou a torcida com sua participação. O duelo foi fechado por 25 a 17.

Nesta sexta-feira (20), o Geraldão voltará a ser palco de mais um confronto. O SESI/Bauru enfrenta o Minas, em duelo de duas das equipes mais fortes do Brasil.

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