Futebol Flamengo x Athletico: jogo será em Cariacica, veja desempenho do Flamengo no estádio A administração do Maracanã anunciou a paralisação por tempo indeterminado das atividades para a recuperação do gramado

A interdição do Maracanã para reparação do gramado fez o Flamengo correr atrás de outros estádios para seus próximos jogos. A diretoria rubro-negra consultou o Corinthians para mandar a partida da 23ª rodada do Brasileirão para a Neo Química Arena, mas segundo o ge, o clube não obteve autorização.

A solução veio do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, para o confronto contra o Athletico-PR no dia 13 de setembro. Este será o segundo jogo do time no estádio este ano. Pelo Carioca, a equipe empatou por 0 a 0 com o Madureira.

A administração do maior estádio do Brasil, gerido por consórcio da dupla Flamengo e Fluminense, anunciou a paralisação por tempo indeterminado das atividades para a recuperação do gramado. A previsão é que o fechamento dure cerca de 20 dias, contando a partir do próximo domingo, no dia seguinte ao jogo Flamengo x Internacional, no Brasileirão. O tricolor enfrenta o Fortaleza no dia 3 de setembro pela 22ª rodada do brasileiro. A diretoria levará este jogo para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Veja o desempenho do Flamengo no estádio de Cariacica:

Jogos: 73

Vitórias: 50

Empates: 11

Derrotas: 12

Nas últimas idas ao estádio, em 2018, o clube enfrentou a Portuguesa pela Taça Rio, vencendo por 4 a 0. No mesmo ano, derrotou o Boa Vista por 2 a 0 na disputa da Taça Guanabara.

Quanto tempo o Maracanã ficará fechado?

O tempo total que o Maracanã ficará interditado vai depender do sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil, na qual estão Flamengo e São Paulo. Com as datas previstas para 17 e 24 de setembro, uma eventual partida decisiva no Rio de Janeiro pode estender esse prazo em uma semana adicional, para melhor recuperação do gramado.

Isso pode afetar diretamente mais um jogo do Fluminense. No dia de 23 de setembro, está previsto o encontro tricolor com o Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Este jogo só será no Maracanã caso o estádio já tiver sido reaberto para a partida de ida da decisão da Copa do Brasil.

