FUTEBOL Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Escalação de Flamengo e Atlético-MG, equipes que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, para jogo desta quarta-feira

Em confronto direto na luta pelo título do Brasileirão, o Flamengo, vice-líder, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o Atlético-MG, quarto colocado, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



O jogo Flamengo x Atlético-MG, confronto da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Igualado em número de pontos com o líder Palmeiras, o Flamengo precisa vencer e torcer por um tropeço do time paulista para assumir a liderança isolada da tabela a duas rodadas do fim. Por outro lado, o Atlético-MG, que possui a melhor campanha do segundo turno, quer a vitória para se aproximar ainda mais dos líderes, já que hoje está três pontos atrás de Palmeiras e Flamengo.

Onde assistir ao jogo Flamengo x Atlético-MG ao vivo

O jogo entre Flamengo e Atlético-MG será transmitido pelo Premiere às 19h30 desta quarta-feira, 29.

Horário do jogo Flamengo x Atlético-MG

O Flamengo é mandante no jogo da 36ª rodada e recebe o Atlético-MG no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a partida às 19h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere ao vivo no Globoplay.





Escalação do Flamengo

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Arrascaeta; Bruno Henrique (Luiz Araújo), Everton Cebolinha e Pedro Técnico: Tite.

Escalação do Atlético-MG

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes, Zaracho e Rubens (Edenilson); Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

Arbitragem de Flamengo x Atlético-MG

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Quatro árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Próximos jogos de Flamengo e Atlético-MG

O Flamengo volta aos gramados no próximo domingo (03/12), quando enfrenta o Cuiabá, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada. Já o Atlético-MG vai jogar contra o São Paulo, no sábado (02/12), às 21h, na Arena MRV.

