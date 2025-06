Flamengo x Bayern de Munique: confira escalações, horário e onde assistir

A- A+

Logo no primeiro mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo terá pela frente um dos favoritos ao título. Neste domingo (29), às 17h, em Miami, pelas oitavas de final, os brasileiros encaram o Bayern de Munique-ALE.

O Flamengo foi o líder do Grupo D, ficando à frente do Chelsea. Já o Bayern foi vice do C, ficando atrás do Benfica. Cada um surpreendeu de maneiras diferentes na fase inicial.

Mesmo com os prognósticos colocando os alemães como favoritos, os brasileiros, que já conseguiram a façanha de derrotar o Chelsea no torneio, seguem confiantes. “Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. Temos de acreditar. Depois a gente vê até onde nós podemos chegar”, disse o volante Jorginho.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, Thomas Müller disse o que o time europeu espera para o confronto com o clube carioca.

"O Flamengo vem jogando um grande futebol e mostrou isso contra o Chelsea (bateu os ingleses por 3 a 1). Vai ser um duelo interessante porque queremos ter a bola e o time deles está acostumado a jogar futebol. Estamos ansiosos, acho que o estádio vai estar lotado e a atmosfera está bem legal", afirmou o atleta de 35 anos, que está de saída da equipe.



Provável escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luis

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Boey, Upamecano, Stanisic e Guerreiro; João Palhinha, Pavlovic, Bischof, Sané, Muller e Gnabry. Técnico: Vincent Kompany

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), DAZN e Globoplay (streamings)

