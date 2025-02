Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

A- A+

Após disputarem a Supercopa no início deste mês, Flamengo e Botafogo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro é o vice-líder com 14 pontos e pode assumir a liderança em caso de vitória, enquanto o alvinegro está em sexto e precisa vencer para entrar no G4 e depender apenas de si.

Qual é o horário de Flamengo x Botafogo?

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo e Botafogo

A partida entre Flamengo e Botafogo, pelo jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca, contará com a transmissão da Band (TV aberta), Premiere (TV fechada) e GOAT (streaming).





Escalação do Flamengo

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira; Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Michael, Plata (Wesley) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Botafogo

Provável escalação do Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Rafael Lobato e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Arbitragem de Flamengo e Botafogo

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto

Quarto árbitro: Thiago Ramos Marques

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

