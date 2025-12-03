Flamengo x Ceará: veja onde assistir e escalações do jogo que pode dar título aos cariocas
Vitória simples garante taça ao Rubro-negro, enquanto o Vozão busca se afastar do Z-4
Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, em jogo decisivo da 37ª rodada do Brasileirão. O Rubro-negro pode confirmar o título nacional, enquanto o Vozão tenta evitar a entrada no Z-4.
Como chegam as equipes
O líder Flamengo chega à penúltima rodada com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Para conquistar o título sem depender de outros resultados, basta vencer o Ceará diante de sua torcida.
Já os cearenses vão ao Maracanã pressionados pela luta contra o rebaixamento. O time precisa ao menos empatar para não entrar no Z-4 nesta rodada.
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, Premiere e GeTV (YouTube), a partir das 21h30 (de Brasília).
Prováveis escalações
Flamengo
Pedro segue fora, assim como ocorreu na final da Libertadores. Léo Ortiz e Allan podem voltar a ser relacionados, e Gonzalo Plata está novamente disponível após cumprir suspensão.
Provável Flamengo:
Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho (Saúl); Carrascal, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique.
Ceará
O técnico Léo Condé não conta com Willian Machado e Matheus Bahia, suspensos, além de Pedro Henrique, lesionado.
Provável Ceará:
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
Serviço
Flamengo x Ceará - 37ª rodada do Brasileirão
Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Globo, Premiere e GeTV (YouTube)