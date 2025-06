A- A+

Futebol Flamengo x Chelsea: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo de Clubes Brasileiros e ingleses venceram na estreia do Grupo D e buscam se aproximar de classificação ao mata-mata do torneio

Na Copa do Mundo de Clubes é assim: piscou e já tem mais um jogo grande envolvendo um europeu e um sul-americano. O da vez envolve o Flamengo e o Chelsea. Após estrearem com vitória no Grupo D da competição, vencendo Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos, respectivamente, brasileiros e ingleses se enfrentam pela liderança da chave. O confronto será nesta sexta-feira (20), às 15h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.





Os prognósticos podem apontar o Chelsea como favorito, mas os jogadores do Flamengo estão confiantes na vitória. Quem destaca é justamente um recém-chegado ao clube que já vestiu a camisa do time inglês.

Confiança

"Acredito que temos chances de ganhar, confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol, o que a gente sabe, o que o Flamengo vem jogando até hoje. Vamos ver o que acontece. É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver. Normalmente, equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo", afirmou o volante Jorginho, que defendeu o Chelsea entre 2018 e 2023.

"Encontrar uma equipe em que você já jogou tem sempre um gostinho bom. Rever os amigos, é sempre gostoso viver isso. Estou pronto para ajudar de qualquer maneira, dentro ou fora de campo. Será um jogo bem difícil, sabemos da qualidade deles. Eles têm jogadores dinâmicos, com potência física. Vão tentar sair jogando de trás, quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso", completou.

Flamengo e Chelsea jogaram apenas uma vez na história. Foi em 1998, na disputa do terceiro lugar no Torneio Internacional de Amsterdã, na Holanda. Os ingleses golearam por 5x0.

Complemento

Mais três jogos completam a rodada. Ainda pelo Grupo D, o Espérance terá pela frente o Los Angeles FC, no Geodis Park, às 19h. Uma derrota pode praticamente decretar a eliminação precoce na competição para um dos lados.

Pelo Grupo C, às 13h, em Orlando, o Benfica, de Portugal, pega o Auckland City, da Nova Zelândia. O representante da Oceania, único clube amador do Mundial, tenta ao menos somar o primeiro ponto no torneio após ser goleado por 10x0 para o Bayern de Munique, da Alemanha, na estreia. Já os portugueses tentam um triunfo para não se complicarem ainda mais na chave.

Por falar nos alemães, a equipe enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, às 22h, em Miami. Os argentinos surpreenderam os portugueses na estreia, abrindo 2x0, mas cederam o empate no fim. A equipe de Munique tenta manter o alto nível para abrir ainda mais vantagem no topo.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Danilo e Luiz Araújo; Pedro, Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

Chelsea: Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Palmer e Madueke; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Onde assistir: DAZN, Globo, GloboPlay, CazéTV (Youtube), SporTV;

