FUTEBOL Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Brasileirão Escalação de Flamengo e Corinthians que fazem confronto da sexta rodada do Brasileirão neste sábado

Para espantar a crise, o Flamengo entra em campo neste sábado contra o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Brasileirão. Em sétimo na tabela, o time rubro-negro quer voltar a vencer para retornar ao G4, enquanto o Timão, que está em 14°, busca se distanciar da Zona de Rebaixamento. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília). O jogo Flamengo x Corinthians será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Onde assistir ao jogo Flamengo x Corinthians ao vivo

O jogo entre Flamengo x Corinthians será transmitido pelo Premiere.

Horário do jogo Flamengo x Corinthians

Flamengo e Corinthians se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, deste sábado, dia 11 de maio.

Escalação do Flamengo

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran (Arrascaeta), Everton Cebolinha, Gerson e Pedro. Técnico: Tite.

Escalação do Corinthians

Provável escalação do Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.



Arbitragem de Flamengo x Corinthians

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Lobes (SC)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

