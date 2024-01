Flamengo x Cruzeiro e Novorizontino x Corinthians; saiba onde assistir às semifinais da Copinha

A- A+

Após 20 dias de competição, a Copinha chega nesta segunda (22) à última etapa antes da decisiva final. Com 15 títulos no total entre os semifinalistas, Flamengo (4), Cruzeiro (1), Novorizontino e Corinthians (10) são os últimos sobreviventes em busca do título da competição.

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo chega às semifinais após eliminar o surpreendente Aster - algoz do Palmeiras na edição - em disputa de pênaltis por 4x3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Até então, o Rubro-negro está invicto na competição, somando seis vitórias e um empate, incluindo um triunfo em cima do Náutico por 1 a 0, que decretou a eliminação do Timbu na Copinha.

Assim como seu adversário, o Cruzeiro chega forte para a semifinal. A Raposa eliminou o Coritiba - algoz do Retrô na edição - nas quartas de final, pelo placar de 1 a 0. Os Mineiros também chegam com seis vitórias e um empate, em sete partidas, com destaque para a vitória, e eliminação, em cima do Santos pelas oitavas, por 3 a 0, e para a goleada aplicada contra o União Mogi, por 9 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos.

Local e horário: O jogo acontece na Arena Barueri, às 19h30

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-Per-View)

Novorizontino x Corinthians

Apesar de não ter feito uma grande fase grupos, tendo avançado em segundo lugar, com uma vitória e dois empates, o Novorizontino cresceu mesmo no mata-mata, onde foi o algoz de times grandes do futebol brasileiro. Em sua trajetória até aqui, o Aurinegro eliminou o Botafogo por 2 a 0, na segunda fase, o tetracampeão São Paulo por 3 a 2, nas oitavas, e o Athletico por 3 a 1, nas quartas.

Maior campeão da Copinha com 10 títulos, o Corinthians também vem forte para o confronto. O Timão eliminou o vice-campeão da última edição, o América-MG, por 2 a 0 nas quartas de final. O Alvinegro se destaca pelas goleadas na competição, tendo aplicado uma por 4 a 1 contra o Atlético-GO, na terceira fase, e duas por 6 a 0, sendo uma contra Ji-Paraná-RO, pela fase de grupos, e uma contra o CRB, pelas oitavas de final.

Local e horário: O jogo acontece na Neo Química Arena, às 21h30

Onde assistir: CazéTV (Streaming)

Final

Os vencedores dos confrontos jogam a final da Copinha na próxima quinta-feira (25). A partida ainda não tem data e nem local definido.

