SÉRIE A Flamengo x Inter, São Paulo x Sport e mais: veja onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão Competição se inicia neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), com cinco jogos simultâneos

A bola vai rolar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com 20 clubes na disputa pelo título e por vagas em competições internacionais, a edição de 2025 tem início neste sábado (29), com cinco partidas simultâneas a partir das 18h30.

Atual campeão, o Botafogo busca o bicampeonato. Para o futebol nordestino, esta edição será histórica, com cinco representantes na elite: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória.

Além dos nordestinos Sport e Ceará, outros dois clubes retornam à Primeira Divisão em 2025: Mirassol e Santos. O time paulista, aliás, conta com um reforço de peso — Neymar Jr., uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Uma ausência de destaque é o Athletico-PR, rebaixado na última temporada após somar 42 pontos. O clube disputará a Série B em 2025.

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2025 e onde assistir:



Sábado (29)



Juventude x Vitória – 18h30 – Alfredo Jaconi (Premiere)

Fortaleza x Fluminense – 18h30 – Castelão (Premiere)

Grêmio x Atlético-MG – 18h30 – Arena do Grêmio (Premiere)

São Paulo x Sport – 18h30 – Morumbis (SporTV e Premiere)

Cruzeiro x Mirassol – 18h30 – Mineirão (Prime Video)

Flamengo x Internacional – 18h30 – Maracanã (SporTV e Premiere)

Domingo (30)



Palmeiras x Botafogo – 16h – Allianz Parque (Globo e Premiere)

Vasco x Santos – 18h30 – São Januário (Record, CazéTV e Premiere)

Bahia x Corinthians – 20h – Arena Fonte Nova (Premiere)

Segunda-feira (31)



Bragantino x Ceará – 20h – Nabizão (Premiere)

Maiores campeões do Brasileirão



Ao longo da história do torneio, 17 clubes já conquistaram o título. A contagem considera a unificação feita pela CBF, incluindo competições como a Taça Brasil, a Copa União e o Torneio dos Campeões.

Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo – 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Santos – 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)

Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)

Grêmio – 2 (1981 e 1996)

Botafogo – 2 (1968, 1995 e 2024)

Bahia – 2 (1959 e 1988)

Athletico-PR – 1 (2001)

Sport – 1 (1987)

Coritiba – 1 (1985)

Guarani – 1 (1978)

