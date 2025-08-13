A- A+

Libertadores Flamengo x Internacional: saiba onde assistir ao jogo das oitavas de final da Libertadores Equipes se enfrentam nesta quarta (13), às 21h30, no Maracanã

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O duelo, considerado um dos mais equilibrados desta eliminatória, é o único envolvendo equipes do mesmo país.

A volta está marcada para a próxima quarta, também às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O classificado desta eliminatória terá pela frente o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG, que também se enfrentam nesta quarta, às 19h, no Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai.

Como chega o Flamengo

Considerado um dos favoritos ao título da competição continental, o Flamengo chega para o duelo tentando amenizar a sua eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando acabou caindo nos pênaltis para o Atlético-MG, na última quarta (6).

Apesar do revés, o Rubro-negro ainda segue líder isolado do Brasileirão, com três pontos a mais que o vice-líder Cruzeiro, e vem de vitória no último fim de semana contra o Mirassol.

Para o duelo, o Flamengo não poderá contar com o uruguaio Arrascaeta, artilheiro da equipe da temporada com 14 gols. O meia cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada da fase de grupos. Gonzalo Plata deve herdar a vaga de titular no jogo.

Como chega o Internacional

Coincidentemente, o Internacional também vem de eliminação na Copa do Brasil, quando acabou sendo despachado pelo Fluminense, também na última quarta (6), após perder o primeiro jogo, em casa, e empatar na volta, fora.

No Brasileirão, o Colorado conseguiu dar um respiro da parte de baixo da tabela após boa vitória fora de casa contra o Bragantino e agora ocupa a 11ª colocação do campeonato.

Para o duelo, a equipe deposita suas expectativas em Alan Patrick. O meia é o artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols, sendo cinco deles marcados na Libertadores.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Rodriguez, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Wesley;Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney (Streaming)



Veja também