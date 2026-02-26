Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo ao jogo da Recopa Sul-Americana
Veja horário da partida e prováveis escalações dos times
Campeão da Libertadores de 2025, o Flamengo receberá, nesta quinta-feira, o Lanús, atual vencedor da Copa Sul-Americana, pela partida de volta da final da Recopa, no Maracanã. O rubro-negro perdeu na Argentina e precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o primeiro título do ano. Em caso de empate, decisão vai para os pênaltis.
Onde assistir a Flamengo x Lanús
A partida entre Lanús e Flamengo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Horário do jogo Flamengo x Lanús
O Flamengo é mandante no jogo da volta da Recopa Sul-Americana e recebe o Lanús no Maracanã, às 21h30.
Escalação do Flamengo
Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.
Escalação do Lanús
Provável escalação: Losada; Guidara, Izquierdoz, Domínguez e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Arbitragem de Flamengo x Lanús
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Auxiliares: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)