A- A+

FUTEBOL Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo ao jogo da Recopa Sul-Americana Veja horário da partida e prováveis escalações dos times

Campeão da Libertadores de 2025, o Flamengo receberá, nesta quinta-feira, o Lanús, atual vencedor da Copa Sul-Americana, pela partida de volta da final da Recopa, no Maracanã. O rubro-negro perdeu na Argentina e precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o primeiro título do ano. Em caso de empate, decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir a Flamengo x Lanús

A partida entre Lanús e Flamengo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Horário do jogo Flamengo x Lanús

O Flamengo é mandante no jogo da volta da Recopa Sul-Americana e recebe o Lanús no Maracanã, às 21h30.





Escalação do Flamengo

Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Lanús

Provável escalação: Losada; Guidara, Izquierdoz, Domínguez e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Arbitragem de Flamengo x Lanús

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Veja também