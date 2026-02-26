Qui, 26 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo ao jogo da Recopa Sul-Americana

Veja horário da partida e prováveis escalações dos times

Reportar Erro
Paquetá em ação pelo FlamengoPaquetá em ação pelo Flamengo - Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Campeão da Libertadores de 2025, o Flamengo receberá, nesta quinta-feira, o Lanús, atual vencedor da Copa Sul-Americana, pela partida de volta da final da Recopa, no Maracanã. O rubro-negro perdeu na Argentina e precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o primeiro título do ano. Em caso de empate, decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir a Flamengo x Lanús
A partida entre Lanús e Flamengo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Horário do jogo Flamengo x Lanús
O Flamengo é mandante no jogo da volta da Recopa Sul-Americana e recebe o Lanús no Maracanã, às 21h30.

 

Leia também

• Sport se posiciona sobre parecer favorável ao Flamengo em relação ao título de 1987

• Flamengo campeão brasileiro de 87? PGR envia ao STF parecer favorável ao clube carioca

• Arias explica escolha pelo Palmeiras em vez de Flamengo e Fluminense

Escalação do Flamengo
Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Lanús
Provável escalação: Losada; Guidara, Izquierdoz, Domínguez e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Castillo e Carrera. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Arbitragem de Flamengo x Lanús
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter