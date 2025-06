A- A+

Futebol Flamengo x Los Angeles: veja escalações e onde assistir Brasileiros já estão classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Ninguém chega mais tranquilo para a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes do que o Flamengo. Com as vitórias diante de Espérance, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra, os brasileiros já estão classificados para as oitavas de final. Aliás, o conforto vai além: os rubro-negros já tem até o primeiro lugar assegurado da chave D, sabendo que enfrentará no mata-mata o vice-líder do C.

Mesmo assim, a equipe segue focada em não perder os 100% de aproveitamento e terá pela frente, nesta terça-feira (24), o Los Angeles, dos Estados Unidos, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.





Preparação

A tendência é que o Flamengo apareça bem modificado na escalação. Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata estão pendurados e, se tomaram mais um cartão amarelo, ficarão fora das oitavas de final. Tirando o primeiro, todos os outros foram titulares perante o Chelsea.

Em recuperação de entorse no joelho esquerdo, o meia De la Cruz segue fora do time. Ayrton Lucas, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo também podem ser poupados por conta de desgaste físico, recebendo um descanso antes do início do mata-mata. Sem pontuação, o Los Angeles já está eliminado da competição.

Ainda no Grupo D, a disputa pelo segundo lugar que garante classificação à etapa seguinte está entre Chelsea e Esperánce, que jogam no mesmo horário, na Filadélfia. Por ter vantagem no saldo de gols, os ingleses jogam por um empate para não deixarem a competição de forma precoce. Já os tunisianos querem fazer história eliminando um gigante europeu.

Grupo C

Assim como o Flamengo, o Bayern de Munique, da Alemanha, também já está classificado para as oitavas de final, mas ainda não tem a liderança confirmada. Para isso, a equipe alemã precisa apenas de um empate diante do Benfica, de Portugal. Os times se enfrentam às 16h, em Charlotte.

No topo, com seis pontos, o Bayern, com seis pontos, só perde o posto se o Benfica, em segundo, com quatro, vencer. Os portugueses também precisam tomar cuidado com uma derrota, já que o Boca Júniors, da Argentina, ainda possui chances de classificação.

Em terceiro, com apenas um ponto, o Boca pode passar de fase com uma derrota do Benfica e uma goleada contra o já eliminado Auckland City, da Nova Zelândia. Os clubes jogam no mesmo horário, no Geodis Park.

Como empataram em 2x2 na estreia, não haverá vantagem no confronto direto para Boca ou Benfica. Isso significa que, em caso de igualdade no número de pontos, o saldo de gols será o critério de desempate seguinte. Tarefa difícil para os argentinos, já que o clube tem -1, enquanto os portugueses estão com seis.

Provável escalação do Los Angeles FC: Hugo Lloris; Palencia, Aaron Long, Eddie Segura e Hollingshead; Marky Delgado, Igor Jesus e Timothy Tillman; Yeboah, Denis Bouanga e Olivier Giroud. Técnico: Steven Cherundolo.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar (Allan), Jorginho, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Cebolinha); Luiz Araújo e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), DAZN e Globoplay

