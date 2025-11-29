A- A+

Futebol Flamengo x Palmeiras: veja escalações e onde assistir final da Libertadores da América Rubro-negros e alviverdes decidem neste sábado (29), em Lima, no Peru, o título da competição. Uma das equipes será a primeira tetracampeã brasileira

Da mais avançada Inteligência Artificial até o torcedor menos familiarizado com os prognósticos esportivos, todos já imaginavam que a final mais provável da Libertadores da América 2025, ao menos na teoria, seria entre Flamengo e Palmeiras. A prática apenas ratificou. As duas equipes que brigam pela taça do Brasileirão não deram espaço para “zebras” e fizeram valer o favoritismo também em nível continental, encontrando-se em Lima, no Peru, na disputa pela taça. Mas rubro-negros e alviverdes concordam com um ponto: chegar à decisão não é suficiente. Vencer é o único desfecho possível para transformar a confiança virtual em alegria real.



Independente do ganhador, o Brasil terá seu primeiro clube tetracampeão da Libertadores, alcançando dois argentinos: River Plate e Estudiantes, também com quatro taças. Palmeiras e Flamengo têm três cada, assim como São Paulo, Santos e Grêmio.





Reencontro



Em 2021, Palmeiras e Flamengo também decidiram o título da Libertadores. O duelo terminou empatado em 1x1 no tempo normal, com bolas na rede de Raphael Veiga e Gabigol. Na prorrogação, os paulistas marcaram o gol do título com Deyverson, após falha de Andreas Pereira.



Andreas, aliás, será um personagem especial também na final em 2025. O meia ex-Flamengo defende atualmente o Palmeiras. Será que vem aí uma “lei do ex” ou um erro que pode agora custar caro ao Verdão?

Para não trazer somente lembranças ruins aos cariocas, vale destacar outro dado. Em 2019, o Flamengo também esteve em Lima na decisão da Libertadores. O adversário à época foi o River Plate. Os rubro-negros ganharam de virada, por 2x1, com gols de Gabigol.



Escalações



O Palmeiras chega ao confronto com três jogadores vetados por conta de lesão: o goleiro Weverton, o meia Lucas Evangelista e o atacante Paulinho. Todos, porém, viajaram com a delegação para acompanhar a final. No mais, a equipe aposta no bom momento da dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López.



No Flamengo, os principais desfalques estão no ataque. Plata está fora por conta da expulsão sofrida no segundo jogo da semifinal, contra o Racing, enquanto Pedro está lesionado. Em contrapartida, o zagueiro Léo Ortiz se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e deve voltar ao time, compondo a zaga ao lado de Léo Pereira.

Ficha técnica



Flamengo

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro, Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta, Everton e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Palmeiras

Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs, Allan, Andreas Pereira e Maurício, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Monumental U (Lima/PER)

Horário: 18h (Brasília)

Árbitro: Darío Humberto Herrera (ARG). Assistentes: Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (ambos da ARG)

VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG)

Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (canal fechado), GE TV (YouTube) Disney+ e Paramount+ (streaming)

