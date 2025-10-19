Flamengo x Palmeiras: na disputa pelo topo, times se enfrentam com ânimos elevados no Maracanã

A- A+

Flamengo e Palmeiras se encontram neste domingo (19), às 16h, no Maracanã, em duelo direto pelo título do Brasileirão. Os paulistas chegam ao confronto válido pela 29ª rodada com a liderança garantida. São 61 pontos contra 58 do clube da Gávea. Entretanto, mesmo que a equipe de Abel Ferreira perca no Rio de Janeiro, se manterá na frente na classificação por ter duas vitórias a mais que o rival carioca.

Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, rubro-negros e alviverdes se encontram em embate que vai além das quatro linhas. Nas últimas semanas, não faltaram troca de farpas entre os presidentes das duas equipes, principalmente no que diz respeito às verbas da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Via Justiça, o Flamengo conseguiu congelar os repasses para os outros times do mesmo bloco, entre eles o Palmeiras, por acreditar estar recebendo valores abaixo do mercado. Na ocasião, Leila ironizou Luiz Eduardo Baptista, Bap, e mandou o Flamengo jogar sozinho no Brasil.

Em outro momento, o mandatário flamenguista, cutucou Leila Pereira após a Crefisa - banco dirigido pela presidente palmeirense - emprestar R$ 80 milhões ao Vasco, às vésperas do confronto entre o clube paulista e o Cruzmaltino, que terminou com vitória alviverde por 3x0.

Indo na contramão dos dirigentes, Filipe Luís e Abel Ferreira enfatizaram a dificuldade do duelo, depois dos bons resultados de respectivos times no meio da semana. O Flamengo chega à partida embalado pela boa vitória sobre o Botafogo, por 3x0, no Estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras goleou o RB Bragantino, de virada, por 5x1, no Allianz Parque.

"O Palmeiras é um grande equipe, grande momento, e tem um dos elencos mais caros, mais poderosos, e o melhor treinador. Demonstrou isso com títulos e números, depois de todos esses anos. Portanto, o Palmeiras sempre vai estar na briga, chegamos parecidos, praticamente na mesma situação do primeiro turno. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não será definido neste jogo", falou o treinador flamenguista.

"Estou aqui há cinco anos e sempre aconteceu a mesma coisa durante o período todo. Não conheço nenhuma equipe que consegue se manter durante toda a temporada, não é só aqui no Brasil. O que define nosso caráter e aquilo que acreditamos são os momentos ruins, que te deixam dúvidas. Faz parte do futebol ganhar e perder, e nesta roda ainda falta muito até o final. É lidar com o equilíbrio em todos os momentos", pontuou Abel.

Para o confronto, o treinador alviverde não poderá contar com o experiente goleiro Weverton, que teve constatada uma lesão na mão direita. Com isso, Carlos Miguel e Marcelo Lomba brigam pelo espaço na meta. Do lado rubro-negro, Filipe Luís não terá Everton Cebolinha, com lesão na coxa. Fora contra o Botafogo, De La Cruz, Allan e Saúl podem retornar neste domingo.

Flamengo x Palmeiras: onde assistir?

O jogo entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão da TV Globo, sportv, Premiere e GETV.

Outros jogos da 29ª rodada

Sábado (18)

18h30

Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

21h

Cruzeiro x Fortaleza (Mineirão)

Domingo (20)

18h30

Mirassol x São Paulo (Maião)

Internacional x Sport (Beira-Rio)

Ceará x Botafogo (Castelão)

20h30

Bahia x Grêmio (Arena Fonte Nova)

Segunda-feira (21)

19h

Juventude x RB Bragantino

19h30

Vasco x Fluminense (Maracanã)

21h30

Santos x Vitória (Vila Belmiro)

