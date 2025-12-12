A- A+

Copa Intercontinental Flamengo x Pyramids: veja onde assistir e as possíveis escalações Confronto no Catar define o adversário do PSG na decisão da Copa Intercontinental

O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, pela terceira fase da Copa Intercontinental 2025. O time brasileiro chega após vencer o Cruz Azul por 2 a 1 na estreia, enquanto os egípcios avançaram ao eliminarem o Al-Ahli em setembro. O duelo define quem segue para a final contra o PSG.

Clima da decisão

O confronto será realizado no Al Rayyan Stadium, no Catar, com capacidade superior a 45 mil torcedores. A Fifa ainda não confirmou a equipe de arbitragem que comandará o jogo decisivo.

Onde assistir

A partida terá transmissão de Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GETV (YouTube), Fifa+ (YouTube) e Cazé TV (YouTube). A bola começa a rolar às 14h (de Brasília).

Flamengo

O Flamengo não tem novos desfalques confirmados para o segundo compromisso no torneio. A tendência é que o técnico Filipe Luís mantenha a formação usada na vitória sobre o Cruz Azul.

Provável escalação do Flamengo:



Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís.

Pyramids

O Pyramids chega com duas baixas certas: Blati Touré e Ramadan Sobhi, ambos lesionados. O principal destaque da equipe é o atacante Fiston Mayele, autor de oito gols na temporada.

Provável escalação do Pyramids:



Shenawy; Chibi, Marei, Samy, Sr. Hany; A. Atef, Lasheen, Hafez; Reda, Sr. Ziko e Mayele.

Técnico: Krunoslav Jurčić

Serviço

Jogo: Flamengo x Pyramids

Competição: Terceira fase da Copa Intercontinental 2025

Data: Sábado, 13 de dezembro

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Al Rayyan Stadium, Catar

Transmissão: Globo, SporTV, ge TV (YouTube), Fifa+ (YouTube) e Cazé TV (YouTube)

