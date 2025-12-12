Flamengo x Pyramids: veja onde assistir e as possíveis escalações
Confronto no Catar define o adversário do PSG na decisão da Copa Intercontinental
O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, pela terceira fase da Copa Intercontinental 2025. O time brasileiro chega após vencer o Cruz Azul por 2 a 1 na estreia, enquanto os egípcios avançaram ao eliminarem o Al-Ahli em setembro. O duelo define quem segue para a final contra o PSG.
Leia também
• PSG pode ficar sem Marquinhos em possível final com o Flamengo na Copa Intercontinental
• Krunoslav Jurcic diz conhecer pouco do Flamengo, mas vê duelo como o maior da história do Pyramids
• Pedro é a novidade no treino do Flamengo e participa de atividade com bola no Catar
Clima da decisão
O confronto será realizado no Al Rayyan Stadium, no Catar, com capacidade superior a 45 mil torcedores. A Fifa ainda não confirmou a equipe de arbitragem que comandará o jogo decisivo.
Onde assistir
A partida terá transmissão de Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GETV (YouTube), Fifa+ (YouTube) e Cazé TV (YouTube). A bola começa a rolar às 14h (de Brasília).
Flamengo
O Flamengo não tem novos desfalques confirmados para o segundo compromisso no torneio. A tendência é que o técnico Filipe Luís mantenha a formação usada na vitória sobre o Cruz Azul.
Provável escalação do Flamengo:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Técnico: Filipe Luís.
Pyramids
O Pyramids chega com duas baixas certas: Blati Touré e Ramadan Sobhi, ambos lesionados. O principal destaque da equipe é o atacante Fiston Mayele, autor de oito gols na temporada.
Provável escalação do Pyramids:
Shenawy; Chibi, Marei, Samy, Sr. Hany; A. Atef, Lasheen, Hafez; Reda, Sr. Ziko e Mayele.
Técnico: Krunoslav Jurčić
Serviço
Jogo: Flamengo x Pyramids
Competição: Terceira fase da Copa Intercontinental 2025
Data: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 14h (de Brasília)
Local: Al Rayyan Stadium, Catar
Transmissão: Globo, SporTV, ge TV (YouTube), Fifa+ (YouTube) e Cazé TV (YouTube)