Flamengo x São Paulo; confira escalações e saiba onde assistir

A- A+

Precisando acabar com as alternâncias de bons e maus momentos, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (13), no Maracanã. Com transmissão exclusiva do Premiere, a bola rola às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Time da casa neste domingo, o Flamengo vem de uma semana conturbada na Gávea. Depois de uma sequência de três vitórias seguidas, o rubro-negro carioca perdeu os dois jogos que fez na semana. Passada a confusão ocorrida entre o ex-preparador físico de Sampaoli e o atacante Pedro, no jogo de ida contra o Olímpia, na Libertadores.

O Flamengo foi duramente derrotado pelo Cuiabá por 3x0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo de volta da Liberta, o Mengão deu o que para muitos foi um vexame, em Assunção e perdeu por 3x1 para o time paraguaio e caiu fora da competição continental ainda nas oitavas.

Pela lado do São Paulo, o ambiente é um pouco mais leve. Ainda na euforia das chegadas de Lucas Moura e James Rodríguez, o Tricolor conseguiu espantar a sequência de cinco jogos sem vencer no último meio de semana. Com a vitória por 2x0 diante do San Lorenzo, o clube avançou às quartas da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

São Paulo: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Gabriel Neves (Talles), Mendez e Michel Araújo; Luciano, Lucas Moura e Juan.

Onde assistir ?

Premiere

Veja também

FUTEBOL Palmeiras arranca vitória para assumir vice-liderança do Brasileiro