Campeonato Brasileiro Flamengo x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações da partida no Maracanã Equipes entram em campo às 21h deste sábado (1º), pela 31ª rodada da Série A

O Sport entra em campo na noite deste sábado (1º) para uma árdua missão pela Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo após a saída do técnico Daniel Paulista, o Rubro-negro visita o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada. O auxiliar técnico da casa, César Lucena, será o responsável por comandar a equipe no Rio de Janeiro.

Enquanto segue trilhando o caminho rumo à Série B, com 17 pontos, e apenas 0,05% de chance de escapar do rebaixamento, o Sport vai duelar com um adversário que vive fase totalmente oposta. O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos, um a menos que o líder Palmeiras, e chega ao compromisso deste final de semana ainda mais embalado. Na última quarta-feira, o clube carioca se classificou à final da Libertadores.

Esta será a quarta vez que César Lucena vai dirigir o Sport nesta temporada. Nas três ocasiões anteriores, comandou o Leão nas primeiras rodadas do Estadual, com empates diante de Afogados, Decisão e Retrô, todos em 1x1. Inclusive, o auxiliar acumula oito jogos de invencibilidade à frente do time. Além dos três resultados de igualdade neste ano, venceu as três partidas em que foi acionado no ano passado. Já em 2023, obteve uma vitória e um empate.

Para o compromisso no Maracanã, o interino acredita que uma marcação forte perante o Flamengo pode ajudar o Sport a surpreender o rival. "Foi uma semana boa, finalizamos bem fazendo os últimos ajustes. Esperamos fazer um grande jogo no Maracanã", iniciou César.

"É um jogo difícil, em que o Flamengo é uma das melhores equipes do Brasil, chegou na final da Libertadores e está brigando pelo topo da tabela. Nós podemos fazer um jogo seguro, onde entendemos que não teremos tanto a bola. Temos que marcar forte, correr todos juntos e, nas oportunidades que tivermos para nossas transições, é conseguir ser eficaz", seguiu.

De olho na formação do time, César terá três ausências para a partida. O prata da casa Zé Lucas está entregue à seleção brasileira sub-17 que vai disputar a Copa do Mundo da categoria, no Catar. Matheusinho, por sua vez, foi expulso na rodada passada e será ausência no ataque. A tendência é que Chrystian Barletta e Léo Pereira briguem pelo espaço no setor. Já na zaga, Rafael Thyere sequer embarcou para o Rio por conta de uma lesão ainda não divulgada pelo clube.

Além dos três desfalques, outros dois atletas seguem como dúvida: o volante Rivera e o meia Lucas Lima. Apesar de evoluir, o cabeça de área se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já o camisa 10 vem tratando um edema no músculo adutor da coxa direita. Ambos não enfrentaram o Mirassol.

Ficha técnica

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta; Carrascal, Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Sport

Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Lucas Kal (Rivera) e Sérgio Oliveira (Lucas Lima); Romarinho, Chrystian Barletta e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: sportv e Premiere.

