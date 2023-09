A- A+

Futebol Flanelinha na infância, vendedor de joias, revelação do Flu: as histórias dos 3 banidos do futebol Envolvidos em esquema de manipulação de resultados, Ygor Catatau, Matheus Phillipe e Gabriel Tota foram punidos pela Fifa

Na segunda-feira, a Fifa decidiu de banir três jogadores brasileiros de maneira definitiva por envolvimento em esquema de manipulação de partidas para gerar lucro em apostas esportivas. Ygor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Phillipe não podem mais atuar profissionalmente, em decisão que tem aplicação internacional. Conheça mais sobre eles.

Ygor Catatau começou sua carreira no futebol no Madureira, e foi emprestado ao Vasco durante 2020 e 2021. Foi lá que ele se destacou, especialmente ao marcar um gol contra o Botafogo durante um clássico, e ficou conhecido pelas duas torcidas.

Na adolescência, o agora ex-jogador já trabalhou como flanelinha no Leblon, na zona sul do Rio. Ele acompanhava o pai, que ficou conhecido por ser torcedor do Botafogo, na rotina de trabalho aos finais de semana, para conseguir juntar dinheiro. Desde que passou a jogar pelo Madureira, no entanto, se dedicou exclusivamente ao futebol, e o jogador também teve passagem de destaque pelo Sampaio Corrêa, do Maranhão, onde participou do esquema de manipulação.

Também carioca, Matheus Phillipe foi revelado na base do Fluminense. Ele foi o goleiro titular na conquista do Campeonato Carioca sub-20, em 2013, e defendeu um pênalti na decisão. Ele tem passagens por outras equipes do Rio (São Gonçalo, Macaé, Serra Macaense e Olaria), de Minas Gerais (América de Teófilo Otoni e Ipatinga) e pelo Sergipe, onde foi aliciado pelos apostadores.

Gabriel Tota, ex-Juventude, agora investe na carreira de empresário. Desde que foi punido, inicialmente pelo STJD, o ex-volante utiliza suas redes sociais para anunciar produtos, e a nova empreitada é uma lja de joias. A marca foi lançada no mês passado e vende pulseiras, cordões, anéis, pingentes e brincos cravejados, e um dos acessórios tem Neymar como inspiração.

Em junho, quando ainda era réu no caso de manipulação de jogos, Tota buscou anunciantes para suas redes sociais. O ex-volante do Juventude convidou seguidores e marcas a pagarem para anunciar no seu perfil. Ele prometeu cobrar um preço "super acessível".

"Quem tiver o interesse de divulgar sua marca, seu perfil, reels, qualquer conteúdo que traga benefícios para vocês também, me chama no direct e deixa uma mensagem. O preço está super acessível e vou deixar também uma foto com o meu engajamento [11,7 mil visualizações nos stories]. Tem dia que bate até mais visualizações. Chama aí e tira qualquer dúvida", disse na época.

Fifa amplia punições

Embora os três jogadores tenham sido banidos pela Fifa, as o número total de punidos foi de 11, todos condenados inicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento num esquema de manipulação de resultados organizado por apostadores.

Os demais punidos são Jonathan Doin e Onitsali Moraes, afastados por 720 dias; Paulo Sérgio Marques Corrêa, André Luiz Guimarães Siqueira Junior e Mateus da Silva Duarte, por 600 dias; e Fernando José da Cunha Neto, Eduardo Baurermann e Kevin Lomónaco, por 360 dias. Suas punições começam a contar do dia em que foram condenados pelo STJD.

