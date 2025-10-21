Flávia Saraiva avança à final da trave com a segunda melhor nota no Mundial de Jacarta

A- A+

Flávia Saraiva brilhou na fase classificatória do Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, na Indonésia. Nesta terça-feira, a ginasta carioca de 26 anos obteve a segunda melhor nota na trave de equilíbrio, seu aparelho favorito (13.833).

O primeiro lugar coube à chinesa Qingying Zhang. Dona de duas medalhas na última edição do Mundial, em Antuérpia, na Bélgica, em 2023, o bronze no solo e a prata por equipes, a ginasta compete na final da trave neste sábado. A programação das finais por aparelhos terá início às 4h (de Brasília), com transmissão do Canal Olímpico do Brasil, Cazé TV e SporTV2.

Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Weisberg também competiram pelo Brasil, mas não avançaram às disputas por medalha.

Flávia chegou a liderar momentaneamente a disputa, mas na última subdivisão foi ultrapassada por Zhang Qingying, da China, que liderou a classificatória com 14.366. A brasileira foi a única a conseguir nota acima de 8 na execução – arrancou 8.333. Zhang recebeu 7.866 na execução, mas levou vantagem porque sua série tem 6.500 de dificuldade, contra 5.500 de Flavia.

A romena Sabrina Maneca-Voinea passou com a mesma nota de Flavia, mas ficou em terceiro porque teve uma nota menor de execução. Outra forte concorrente é a argelina Kaylia Nemour, que mesmo com uma queda passou com a oitava melhor nota.

— Ficamos muito felizes com a final da trave da Flávia, um aparelho de que ela gosta muito. Esse resultado demonstra que ela está retornando bem às competições e recuperando ritmo. É um passo importante dentro do processo de retomada das nossas atletas mais experientes ao cenário internacional — declarou Francisco Porath Neto, coordenador técnico da seleção brasileira feminina de ginástica artística.

No solo, Flávia apresentou série simplificada e não avançou à final. Ela explicou que teve poucas semanas de treino com a série completa, porque dedicou o primeiro semestre à recuperação da cirurgia no ombro (realizada em setembro de 2024).

Masculino

No masculino, o Brasil terá dois representantes na final do individual geral – Caio Souza, que avançou com a oitava posição (79.166) e Diogo Soares, dono da décima colocação (78.798). A disputa acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 8h20 (horário de Brasília)e terá transmissão do Canal Olímpico do Brasil, Cazé TV e SporTV2.

Diogo emplacou sua terceira final do individual geral em edições do Mundial. As anteriores foram em Liverpool-22 e Antuérpia-23. O ginasta paulista também fora finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e nos de Paris-2024. Suas notas foram 13.866 (barra fixa), 13.666 (paralelas), 13.533 (solo), 13.133 (cavalo com alças), 12.500 (salto) e 12.400 (argolas).

Caio figura entre os 24 melhores do mundo na soma dos seis aparelhos pela sexta vez em sua carreira num Mundial. As edições em que já conseguiu essa distinção foram as de 2017, 18, 19, 21 e 22. Além dos 14.333 nas argolas, registrou ainda 13.733 (barra fixa), 13.700 (paralelas), 13.300 (salto), 13.100 (solo) e 11.000 (cavalo).

Apenas China, Suíça e Brasil colocaram dois de seus ginastas entre os dez primeiros finalistas do individual geral.

Na madrugada desta segunda-feira (pelo horário de Brasília), no encerramento da fase classificatória, Caio Souza assegurou ainda vaga na final das argolas.

O Brasil, que competiu na subdivisão 2, na madrugada de sábado para domingo, teve que esperar a conclusão da subdivisão 6 para ver confirmada a posição do ginasta fluminense entre os oito melhores do mundo no aparelho.

Ele se tornou o segundo brasileiro a alcançar uma final de argolas em Mundiais. Arthur Zanetti foi o pioneiro, conquistando um ouro e três pratas em sete aparições em finais, além de ter conquistado o ouro da Olimpíada de Londres-2012 e a prata na Rio-2016. Ele se aposentou em janeiro deste ano e passou a ser técnico e árbitro.

Arthur Nory aparecia como possível finalista na barra fixa, aparelho que foi campeão mundial em 2019. Em seu décimo Mundial, porém, cometeu alguns erros e ficou longe da decisão. Vitaliy Guimarães, americano de nascimento e que disputa o primeiro Mundial pelo Brasil, não avançou para as finais do cavalo com alças e barras paralelas. Assim como Tomás Florêncio, no solo e salto.

