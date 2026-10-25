Flávia Saraiva conquista melhor resultado da carreira em mundiais com bronze na trave em Roterdã
Especialista no aparelho, brasileira anotou 14.300 pontos; Kaylia Nemour, da Argélia, e Zhang Qingying, da China, levaram ouro e prata
Depois do ouro de Rebeca Andrade no último sábado, Flávia Saraiva voltou a colocar o Brasil no pódio do Mundial de Ginástica Artística ao conquistar a medalha de bronze na final da trave. Na disputa deste domingo, em Roterdã, na Holanda, a ginasta anotou 14.300 pontos e garantiu a terceira colocação.
Sob os olhares de Simone Biles, presente para prestigiar o evento, esse foi o melhor resultado de Flávinha Saraiva em Mundiais de Ginástica Artística. Finalista pela terceira vez, ela carregava a quarta colocação do ano passado como o lugar mais alto que já havia ficado. Especialista na trave, a ginasta foi finalista do aparelho duas vezes em Jogos Olímpicos. Em Paris 2024, Flávia conquistou medalha de bronze por equipes.
— É mais especial ainda porque nunca tinha ganho uma medalha na trave. São dez anos tentando, sempre batendo na trave. Fiquei em quarto, sexto, ou nem pegava final. Estar na decisão e fazer uma das melhores séries da competição, estando tranquila, me deixa muito feliz. É um resultado muito importante pra Flavinha pequenininha de 2016, que fez a primeira final na Olimpíada. Tinha que ser hoje, eu sentia isso no coração. Pensei em fazer o meu e sabia que o resultado viria — comemorou Flavinha.
— Ontem estava ansiosa, com dor de barriga, e hoje acordei tranquila. Queria ligar pra Jade (Barbosa), porque ela disse que estava sentido. Mas ela só gosta de falar depois. Ela é muito sensitiva (risos) — seguiu a ginasta.
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Vencedoras da medalha de ouro e de prata, a argelina Kaylia Nemour e a chinesa Zhang Qingying, respectivamente, empataram em pontos com 14.566. O tira-teima, então, foi na execução das duas, onde Nemour levou vantagem e conquistou o título. Elas trocaram as posições do último Mundial, quando Zhang havia ficado com o ouro e a argelina com a prata.
— Pensei em ir para o tudo ou nada. As notas estavam muito altas, então aumentei minha dificuldade — relatou a medalhista de bronze.
Essa foi a segunda medalha da história da ginástica brasileira na trave em Mundiais. Antes, Rebeca Andrade já havia conseguido o feito com o bronze na Antuérpia, em 2023.
De certa forma, o resultado da final repete o desempenho que Flavinha havia tido na classificatória, quando também foi a terceira colocada com 14.400. Nesse sentido, a "surpresa" foi a crescente de Kaylia Nemour, que se classificou para a decisão na oitava posição após cometer falhas. A chinesa Qiu Qiyuan, que havia passado em segundo com 14.966, não chegou ao pódio. Zhang, por sua vez, desceu uma posição em relação a classificatória.