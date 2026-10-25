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Ginástica Artística

Flávia Saraiva conquista melhor resultado da carreira em mundiais com bronze na trave em Roterdã

Especialista no aparelho, brasileira anotou 14.300 pontos; Kaylia Nemour, da Argélia, e Zhang Qingying, da China, levaram ouro e prata

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Flávia Saraiva conquistou medalha de bronze na trave no Mundial de Ginástica Artística de Roterdã, na HolandaFlávia Saraiva conquistou medalha de bronze na trave no Mundial de Ginástica Artística de Roterdã, na Holanda - Foto: MeloGym/CBG

Depois do ouro de Rebeca Andrade no último sábado, Flávia Saraiva voltou a colocar o Brasil no pódio do Mundial de Ginástica Artística ao conquistar a medalha de bronze na final da trave. Na disputa deste domingo, em Roterdã, na Holanda, a ginasta anotou 14.300 pontos e garantiu a terceira colocação.

Sob os olhares de Simone Biles, presente para prestigiar o evento, esse foi o melhor resultado de Flávinha Saraiva em Mundiais de Ginástica Artística. Finalista pela terceira vez, ela carregava a quarta colocação do ano passado como o lugar mais alto que já havia ficado. Especialista na trave, a ginasta foi finalista do aparelho duas vezes em Jogos Olímpicos. Em Paris 2024, Flávia conquistou medalha de bronze por equipes.

— É mais especial ainda porque nunca tinha ganho uma medalha na trave. São dez anos tentando, sempre batendo na trave. Fiquei em quarto, sexto, ou nem pegava final. Estar na decisão e fazer uma das melhores séries da competição, estando tranquila, me deixa muito feliz. É um resultado muito importante pra Flavinha pequenininha de 2016, que fez a primeira final na Olimpíada. Tinha que ser hoje, eu sentia isso no coração. Pensei em fazer o meu e sabia que o resultado viria — comemorou Flavinha.

— Ontem estava ansiosa, com dor de barriga, e hoje acordei tranquila. Queria ligar pra Jade (Barbosa), porque ela disse que estava sentido. Mas ela só gosta de falar depois. Ela é muito sensitiva (risos) — seguiu a ginasta.

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Vencedoras da medalha de ouro e de prata, a argelina Kaylia Nemour e a chinesa Zhang Qingying, respectivamente, empataram em pontos com 14.566. O tira-teima, então, foi na execução das duas, onde Nemour levou vantagem e conquistou o título. Elas trocaram as posições do último Mundial, quando Zhang havia ficado com o ouro e a argelina com a prata.

— Pensei em ir para o tudo ou nada. As notas estavam muito altas, então aumentei minha dificuldade — relatou a medalhista de bronze.

Essa foi a segunda medalha da história da ginástica brasileira na trave em Mundiais. Antes, Rebeca Andrade já havia conseguido o feito com o bronze na Antuérpia, em 2023.

De certa forma, o resultado da final repete o desempenho que Flavinha havia tido na classificatória, quando também foi a terceira colocada com 14.400. Nesse sentido, a "surpresa" foi a crescente de Kaylia Nemour, que se classificou para a decisão na oitava posição após cometer falhas. A chinesa Qiu Qiyuan, que havia passado em segundo com 14.966, não chegou ao pódio. Zhang, por sua vez, desceu uma posição em relação a classificatória.

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