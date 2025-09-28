A- A+

Ginástica Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria Brasil terminou segundo dia de finais da competição com quatro medalhas

A ginasta Flávia Saraiva brilhou na final da trave e garantiu o lugar mais alto do pódio na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, neste domingo. A brasileira puxou campanha vitoriosa do Brasil, que terminou o segundo dia de finais com quatro medalhas.

Júlia Soares ficou com a prata no solo, seguida pela estreante Júlia Coutinho, que levou o bronze. Já Caio Souza conquistou a prata nas barras paralelas.

Flavinha liderou a classificatória na trave com 14,250 pontos (dificuldade 5,9). Na decisão, ela arriscou mais na série, mas acabou perdendo algumas conexões e garantiu um 13,800 pontos (dificuldade 5,7). A pontuação rendeu uma medalha de ouro.

O pódio foi completado pela espanhola Alba Petisco (13,250, prata) e pela húngara Greta Mayer (13,100, bronze).

Na mesma prova, Júlia Soares enfrentou alguns desequilíbrios e quebrou o ritmo em determinados momentos. Com 12,700 pontos (dificuldade 5,5), terminou em sexto.

A ginasta de 20 anos, no entanto, garantiu a prata no solo, enquanto a jovem Júlia Coutinho, de 15 anos, ficou com o bronze. O ouro foi da romena Denisa Golgota, com 12,750 pontos.

Entre os homens, Caio Souza foi o brasileiro mais presente nas finais e conquistou sua medalha nas barras paralelas.

O finalista olímpico brilhou na série, alcançando 14,150 pontos (dificuldade 5,3), e conquistou a medalha de prata. Somente o turco Ferhat Arican, medalhista olímpico em Tóquio, ficou na frente do atleta do Brasil com diferença de um décimo.

