A- A+

Esportes Olímpicos Flávia Saraiva e Júlia Soares brilham no último dia do Brasileiro de Ginástica Artística, no Recife Neste domingo (07), no Geraldão, foram definidos os campeões individuais por aparelhos

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado no Ginásio Geraldão, no Recife, presenciou as finais individuais por aparelho, neste domingo (07). Medalhistas olímpicas em Paris 2024, Júlia Soares e Flávia Saraiva brilharam com medalhas de ouro, no solo e na trave, respectivamente.

Feminino

A atual campeã brasileira individual geral, Sophia Weisberg, confirmou o favoritismo e se consagrou campeã de salto com 13.183 no total, levando mais um ouro ao Pinheiros-SP. Luiza Abel e Clara Stecca, ambas do Grêmio Náutico União-RS, fecharam o pódio.

Na final de assimétricas, Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, desbancou a atleta olímpica, Lorrane Oliveira, do Flamengo, para ficar com o ouro. Gabriela Barbosa, do Pinheiros-SP, fechou o pódio com o bronze.

Numa das disputas mais equilibradas do dia, a medalhista olímpica Flávia Saraiva, do Flamengo, ficou com mais um ouro na trave, pontuando 13.600. Gabriela Barbosa e Júlia Soares, ambas do Pinheiros-SP, encerraram com 13.400 e 13.233, respectivamente, terminando com prata e bronze.

Mas na disputa do solo, foi a vez de Júlia Soares conquistar seu lugar mais alto do pódio. Apesar de receber penalidade, a atleta do Pinheiros terminou com 13.300. A xará Júlia Coutinho, do Flamengo e Maria Eduarda Coutinho, também do clube carioca, terminaram no pódio.

Masculino

Na primeira disputa do dia, o atleta do Pinheiros-SP, João Perdigão, marcou 13.266 na sua série no solo e ficou com a primeira medalha de ouro do dia. Yuri Guimarães, do Agith-SP e Patrick Corrêa, também do Pinheiros, fecharam o pódio.

Já no cavalo com alça, a vitória ficou com Pedro Silvestre, do ADECO-SP. O ginasta terminou com 13.300. Diogo Rodrigues, do Pinheiros-SP, ficou com a prata, e Tomás Florêncio, do Agith-SP, com o bronze.

Nas argolas, a vitória ficou com o experiente Caio Souza, do Minas-MG, que fechou sua apresentação com 13.866. Juliano Oliva, do Grêmio Náutico União-RS, e Gustavo Pereira, também do Minas, fecharam os três melhores.

No salto sobre o cavalo, dessa vez foi a oportunidade de Juliano Oliva terminar em primeiro. Pedro Silvestre e Yuri Guimarães completaram a disputa nos outros lugares do pódio.

Nas barras paralelas, Pedro Silvestre levou seu segundo ouro do dia. Com a pontuação de 13.066, o atleta venceu por uma pequena diferença o atleta Diogo Rodrigues, que ficou com a prata. Caio Souza ficou com o bronze.

Encerrando o dia de competições, Caio Souza terminou soberano na disputa da barra fixa, com 14.366 e mais um título para o Minas. Murilo Pontedura, do Agith-SP, e Patrick Corrêa, do Pinheiros-SP, também subiram ao pódio.



Veja também