Esportes Olímpicos

Flávia Saraiva e Júlia Soares brilham no último dia do Brasileiro de Ginástica Artística, no Recife

Neste domingo (07), no Geraldão, foram definidos os campeões individuais por aparelhos

Pódio da disputa da trave no Brasileiro de Ginástica Artística Pódio da disputa da trave no Brasileiro de Ginástica Artística  - Foto: MeloGym/CBG

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado no Ginásio Geraldão, no Recife, presenciou as finais individuais por aparelho, neste domingo (07). Medalhistas olímpicas em Paris 2024, Júlia Soares e Flávia Saraiva brilharam com medalhas de ouro, no solo e na trave, respectivamente. 

Caio Souza faz melhor pontuação no individual geral e é campeão do Brasileiro de Ginástica no Recife

Rebeca Andrade e Jade Barbosa prestigiam Campeonato Brasileiro de Ginástica disputado no Recife

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística: atletas participam de treino de pódio no Geraldão

Feminino
A atual campeã brasileira individual geral, Sophia Weisberg, confirmou o favoritismo e se consagrou campeã de salto com 13.183 no total, levando mais um ouro ao Pinheiros-SP. Luiza Abel e Clara Stecca, ambas do Grêmio Náutico União-RS, fecharam o pódio. 

Na final de assimétricas, Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube, desbancou a atleta olímpica, Lorrane Oliveira, do Flamengo, para ficar com o ouro. Gabriela Barbosa, do Pinheiros-SP, fechou o pódio com o bronze. 

Numa das disputas mais equilibradas do dia, a medalhista olímpica Flávia Saraiva, do Flamengo, ficou com mais um ouro na trave, pontuando 13.600. Gabriela Barbosa e Júlia Soares, ambas do Pinheiros-SP, encerraram com 13.400 e 13.233, respectivamente, terminando com prata e bronze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)

 

Mas na disputa do solo, foi a vez de Júlia Soares conquistar seu lugar mais alto do pódio. Apesar de receber penalidade, a atleta do Pinheiros terminou com 13.300. A xará Júlia Coutinho, do Flamengo e Maria Eduarda Coutinho, também do clube carioca, terminaram no pódio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)

 

Masculino
Na primeira disputa do dia, o atleta do Pinheiros-SP, João Perdigão, marcou 13.266 na sua série no solo e ficou com a primeira medalha de ouro do dia. Yuri Guimarães, do Agith-SP e Patrick Corrêa, também do Pinheiros, fecharam o pódio. 

Já no cavalo com alça, a vitória ficou com Pedro Silvestre, do ADECO-SP. O ginasta terminou com 13.300. Diogo Rodrigues, do Pinheiros-SP, ficou com a prata, e Tomás Florêncio, do Agith-SP, com o bronze. 

Nas argolas, a vitória ficou com o experiente Caio Souza, do Minas-MG,  que fechou sua apresentação com 13.866. Juliano Oliva, do Grêmio Náutico União-RS, e Gustavo Pereira, também do Minas, fecharam os três melhores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)

 

No salto sobre o cavalo, dessa vez foi a oportunidade de Juliano Oliva terminar em primeiro. Pedro Silvestre e Yuri Guimarães completaram a disputa nos outros lugares do pódio. 

Nas barras paralelas, Pedro Silvestre levou seu segundo ouro do dia. Com a pontuação de 13.066, o atleta venceu por uma pequena diferença o atleta Diogo Rodrigues, que ficou com a prata. Caio Souza ficou com o bronze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)

 

Encerrando o dia de competições, Caio Souza terminou soberano na disputa da barra fixa, com 14.366 e mais um título para o Minas. Murilo Pontedura, do Agith-SP, e Patrick Corrêa, do Pinheiros-SP, também subiram ao pódio. 
 

