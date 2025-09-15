A- A+

famosos Flavia Saraiva: Medalhista em Paris assume romance com filho de ídolo do Botafogo Influenciador digital tentou carreira no futebol antes de se destacar nas redes sociais, onde soma milhões de seguidores

A ginasta Flavia Saraiva, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, está em um novo relacionamento. A atleta foi vista na última sexta-feira acompanhada do influenciador Tulinho Maravilha durante o festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quem é Tulinho?

Tulinho, cujo nome completo é Túlio Humberto Pereira Costa Filho, é o primogênito do ex-atacante Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Assim como o pai, chegou a tentar uma carreira no futebol, passando por clubes como Vila Nova, Aparecida de Goiânia, Taboão da Serra e São Caetano.

Também realizou testes em equipes como Botafogo, Vasco, Portuguesa e Oeste Barueri, mas não conseguiu se firmar como jogador profissional e encerrou a carreira em 2018. Após deixar os gramados, Tulinho se dedicou ao trabalho como influenciador digital.

Atualmente, mantém um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, onde produz conteúdos variados sobre futebol. No Instagram, acumula quase 1 milhão de seguidores.

