Flávia Saraiva conquista medalha de ouro nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Ginástica
Brasil volta às finais no domingo também com Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Arthur Nory e Lucas Bitencourt
Flávia Saraiva foi campeã das disputas das barras assimétricas, neste sábado, e conquistou a primeira medalha do Brasil — logo a de ouro — na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística. A ginasta subiu ao lugar mais alto do pódio com um somatório de 13.366.
A norte-americana Tatum Drusch ficou com a prata, com 13.300 pontos, e a eslovaca Barbora Kundrat, com o bronze, com 13.233. Lorrane Oliveira, a outra brasileira na disputa, ficou em quarto lugar, somente 00.067 pontos atrás do pódio.
Flavinha foi a última a ginasta competir e conseguiu conquistar o ouro. Ela tinha sido a terceira melhor no aparelho nas classificatórias e foi campeã mesmo tendo uma nota menor na grande final.
Por outro lado, no masculino, Caio Souza era o único brasileiro nas finais deste sábado, mas não conseguiu terminar sua apresentação nas argolas por conta de uma lesão no bíceps. Após avaliação inicial e por decisão conjunta da equipe brasileira, foi decidido seu retorno ao Brasil para a realização de exames complementares e estabelecimento das condutas terapêuticas mais adequadas. Com isso, Caio não disputará neste domingo as finais de paralelas e barra fixa, para as quais havia se classificado.
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Chance de medalhas no domingo
O Brasil ainda terá chances de conquistar mais medalhas em outras seis oportunidades na Copa do Mundo no próximo domingo. Rebeca Andrade, de volta ao cenário mundial pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024 — ela só disputou torneios nacionais e continentais desde então —, vai à final da trave junto de Flavinha.
Rebeca obteve 14.100 pontos na qualificação e dividiu a primeira colocação com a húngara Greta Mayer, enquanto Flávia avançou em terceiro, com 13.833.
Flávia volta a competir também no solo, ao lado de Lorrane Oliveira, após ter terminado a qualificação em terceiro lugar, com 12.933 pontos — Lorrane foi a segunda, com 12.966.
Já no masculino, Arthur Nory disputa a final da barra fixa após ter avançado em primeiro lugar na qualificação, com 13.966 pontos. Lucas Bitencourt, por sua vez, estará na decisão das paralelas, aparelho em que se classificou em quinto, com 13.233.
Veja a programação de domingo:
10h - salto masculino
10h - trave - Rebeca Andrade (1ª) e Flávia Saraiva (3ª)
10h - barras paralelas - Caio Souza (2º) e Lucas Bitencourt (5º);
10h - solo feminino - Lorrane Oliveira (2ª) e Flávia Saraiva (3ª)
10h - barra fixa - Arthur Nory (1º) e Caio Souza (2º)
Onde assistir: a Copa do Mundo de ginástica artística terá transmissão do Sportv3.