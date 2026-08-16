Flávio Bolsonaro vê Santos derrotar Vasco e tem camisa autografada por Neymar
Vascaíno, Flávio aproveitou a passagem para se encontrar com o astro do Santos Neymar, que autografou a camisa da seleção brasileira que o senador vestia
Após debutar na campanha eleitoral com um comício na praia de Copacabana, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) foi a São Januário para assistir a uma partida entre Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro.
EXCLUSIVO: Menino Ney (Neymar) autografa camisa do Bolsonaro (Flávio Bolsonaro) no São Januário nesta tarde de domingo! pic.twitter.com/EXVfdChIt9— Pâm (@pamcosta21) August 16, 2026
Com gols de Luan Peres, Willian Arão e Gabigol, o Santos derrotou o Vasco e afundou o dono da casa na zona de rebaixamento, diante do candidato. Vascaíno, Flávio aproveitou a passagem para se encontrar com o astro do Santos Neymar, que autografou a camisa da seleção brasileira que o senador vestia.
Na campanha eleitoral de 2022, o então jogador do Paris Saint-Germain publicou um vídeo fazendo uma coreografia de uma música de campanha de Jair Bolsonaro.
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Na parte da manhã, Flávio foi protagonista de um ato de abertura de campanha na orla de Copacabana. O evento começou às 10h e reuniu cerca de 8,9 mil pessoas, de acordo com o levantamento do Monitor do Debate Político da USP/Cebrap e a ONG More in Common
Em seu discurso, o presidenciável enalteceu o legado de seu pai, mas evitou se colocar no lugar dele ao afirmar que "é difícil comparar o filho com o Pelé". Ele também defendeu Bolsonaro, dizendo que ele "nunca foi uma ameaça à democracia".
Assim como outros candidatos que discursaram do carro de som, Flávio bateu na tecla da corrosão do poder de compra e o endividamento dos brasileiros, numa crítica à condução da economia pelo governo Lula. Antes dele, candidatos como Altineu Côrtes (PL-RJ) havia pedido aos manifestantes para conversarem sobre economia com pessoas ao seu redor.
Flávio foi aplaudido ao afirmar que irá decretar as facções criminosas como narcoterroristas se for eleito, defendeu o seu vice, Alfredo Gaspar (PL), da acusação de ter estuprado uma menina, feita pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS).
O senador vai a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira, 17, no segundo dia da campanha eleitoral. Ele participará de uma motociata, o desfile de motociclistas que seu pai ajudou a popularizar, e depois fará um comício no local onde Bolsonaro foi vítima de um atentado a faca em 6 de setembro de 2018.