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Futebol Flávio Bolsonaro vê Santos derrotar Vasco e tem camisa autografada por Neymar Vascaíno, Flávio aproveitou a passagem para se encontrar com o astro do Santos Neymar, que autografou a camisa da seleção brasileira que o senador vestia

Após debutar na campanha eleitoral com um comício na praia de Copacabana, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) foi a São Januário para assistir a uma partida entre Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro.

EXCLUSIVO: Menino Ney (Neymar) autografa camisa do Bolsonaro (Flávio Bolsonaro) no São Januário nesta tarde de domingo! pic.twitter.com/EXVfdChIt9 — Pâm (@pamcosta21) August 16, 2026

Com gols de Luan Peres, Willian Arão e Gabigol, o Santos derrotou o Vasco e afundou o dono da casa na zona de rebaixamento, diante do candidato. Vascaíno, Flávio aproveitou a passagem para se encontrar com o astro do Santos Neymar, que autografou a camisa da seleção brasileira que o senador vestia.

Na campanha eleitoral de 2022, o então jogador do Paris Saint-Germain publicou um vídeo fazendo uma coreografia de uma música de campanha de Jair Bolsonaro.

Na parte da manhã, Flávio foi protagonista de um ato de abertura de campanha na orla de Copacabana. O evento começou às 10h e reuniu cerca de 8,9 mil pessoas, de acordo com o levantamento do Monitor do Debate Político da USP/Cebrap e a ONG More in Common

Em seu discurso, o presidenciável enalteceu o legado de seu pai, mas evitou se colocar no lugar dele ao afirmar que "é difícil comparar o filho com o Pelé". Ele também defendeu Bolsonaro, dizendo que ele "nunca foi uma ameaça à democracia".

Assim como outros candidatos que discursaram do carro de som, Flávio bateu na tecla da corrosão do poder de compra e o endividamento dos brasileiros, numa crítica à condução da economia pelo governo Lula. Antes dele, candidatos como Altineu Côrtes (PL-RJ) havia pedido aos manifestantes para conversarem sobre economia com pessoas ao seu redor.

Flávio foi aplaudido ao afirmar que irá decretar as facções criminosas como narcoterroristas se for eleito, defendeu o seu vice, Alfredo Gaspar (PL), da acusação de ter estuprado uma menina, feita pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS).

O senador vai a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira, 17, no segundo dia da campanha eleitoral. Ele participará de uma motociata, o desfile de motociclistas que seu pai ajudou a popularizar, e depois fará um comício no local onde Bolsonaro foi vítima de um atentado a faca em 6 de setembro de 2018.

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