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FUTEBOL INTERNACIONAL Flick admite que Barça precisa de reforços no ataque Após a sáida de Robert Lewandowski, o clube catalão busca um novo camisa nove de nível mundial para a próxima temporada

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, declarou nesta segunda-feira (3) que o time 'blaugrana' precisa fazer algo para reforçar o ataque após as saídas de Robert Lewandowski e Marcus Rashford, embora também precise aguardar para ver o que acontece com Ferran Torres.

"Tenho total confiança no [diretor esportivo] Deco. Sabemos que precisamos fazer algo", disse o treinador alemão aos repórteres após um jogo-treino interno em St. George’s Park, na Inglaterra, onde o clube realizou um período de concentração de pré-temporada.

O Barça apresentou uma oferta pelo atacante do Atlético de Madrid e da Argentina, Julián Álvarez, a qual os 'rojiblancos' rejeitaram.

"Não queremos negociá-lo, não aceitamos a oferta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 587 milhões na cotação atual), nem aceitaremos uma de 150 ou 200 milhões", declarou o CEO do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

"Também depende do que acontecer com Ferran [Torres]", disse o técnico alemão do Barça à imprensa.

O jogador da seleção espanhola, que marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, tem mais um ano de contrato com o Barcelona.

"Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe", disse Ferran nesta segunda-feira, durante uma entrevista a um programa da emissora americana NBC, ao ser questionado sobre seu futuro.

"Estou apenas aguardando para tomar a decisão certa", acrescentou o atacante do Barça, sem dar mais detalhes.

Segundo a imprensa espanhola, vários clubes europeus poderiam estar interessados em Ferran Torres, incluindo o Paris Saint-Germain, comandado pelo ex-técnico da seleção espanhola Luis Enrique.

Neste verão europeu, o Barcelona contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi, além do jovem belga Jesse Bisiwu, que deve dividir seu tempo entre a equipe principal e o time B.

Flick reconheceu que os dois primeiros poderiam ser escalados no centro do ataque.

"Gordon e Adeyemi podem jogar pelas pontas e como 'camisas 9', então, na verdade, temos muitas opções", acrescentou Flick, observando que o jovem astro espanhol Lamine Yamal também é capaz de desempenhar essa função.

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