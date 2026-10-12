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Futebol Internacional Flick alerta para a pressão no estádio do Galatasaray Flick reconheceu que a boa fase do time com nove vitórias em nove jogos oficiais o transformou em favorito a tudo, mas pediu que a equipe não perca o foco

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, pediu nesta segunda-feira (12) aos seus jogadores que estejam "prontos" para o ambiente que encontrarão no estádio do Galatasaray, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

"É incrível o ambiente que se cria aqui. O som do estádio é impressionante, a forma como os torcedores apoiam a equipe", disse Flick na coletiva de imprensa antes da partida.

"Temos que estar prontos para esse ambiente", acrescentou o técnico do Barça, observando que o Galatasaray evoluiu muito em seus confrontos contra grandes equipes.

Flick reconheceu que a boa fase do time — com nove vitórias em nove jogos oficiais — o transformou em favorito a tudo, mas pediu que a equipe não perca o foco.

"É um privilégio estar nessa posição, mas o futebol pode mudar muito rápido", lembrou o técnico alemão.

"Temos que manter o foco, como sempre fazemos", insistiu Flick, ressaltando que será uma partida "muito difícil" para o Barça.

"A única coisa que queremos é vencer. Esse é o nosso objetivo", afirmou o técnico azul-grená.

"Ficarei feliz se vencermos por apenas 1 a 0", acrescentou Flick, antes de destacar a saída de bola do Galatasaray e seus "jogadores fantásticos" de ataque.

O técnico 'blaugrana' afirmou que o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que se destacou no sábado na partida de LaLiga contra o Getafe, está pronto para jogar, mas não esclareceu se ele fará parte da equipe titular.

"Estou muito feliz por ele estar na nossa equipe. Foi uma pequena surpresa", disse Flick.

"É um grande rapaz e um jogador muito bom. Tem um comportamento fantástico e é perfeito para nós", insistiu Flick.



gr/aam

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