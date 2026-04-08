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Futebol Europeu Flick detona arbitragem após derrota do Barcelona para o Atlético: 'O VAR serve para o quê? Barça fica na bronca e pede pênalti não marcado

Perder a invencibilidade nesta volta ao Camp Nou, de 14 vitórias seguidas, deixou o técnico Hansi Flick bastante irritado. Não com o time, mas com a arbitragem. Após levar 2 a 0 do Atlético de Madrid nesta quarta-feira (08), pela ida das quartas de final da Champions, o treinador do Barcelona detonou o responsável pelo árbitro de vídeo, que indicou a expulsão de Cubarsí, seu defensor, mas não recomendou revisão no toque de mão do zagueiro Pubill na área e o consequente pênalti.

O lance polêmico ocorreu já nos minutos finais no Camp Nou. O goleiro Musso cobrou o tiro de meta para o zagueiro Pubill, que ao invés de dar sequência ao lance, segurou a bola com a mão e reiniciou a jogada pela segunda vez, cometendo uma falta.

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



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"Não sei sobre a expulsão do Cubarsí, poderia ter sido cartão vermelho, ou não. Não tenho certeza se ele o tocou o suficiente. A bola estava atrás dele", desconversou o treinador sobre o lance da expulsão na primeira etapa. Mas ressaltou que sua equipe também poderia ter sido beneficiada pelo VAR.

"A situação em que eles tocaram a bola com a mão na área... Não entendo por que o VAR não interveio. É normal cometer erros, mas em situações como essa, qual a utilidade do VAR? Deveria ter sido pênalti e segundo amarelo, ou cartão vermelho", disparou, irritado. "Não gostaria de falar sobre arbitragem hoje, mas gostaria de uma explicação."

A expulsão de Cubarsí ainda na primeira etapa, na visão do comandante, atrapalhou os planos, mas não diminuiu o ímpeto dos catalães, que desperdiçaram chances para diminuir o placar ou mesmo buscar o empate. Desta maneira, ele se mantém confiante em vaga na semifinal com remontada em Madri.

"Acreditamos em nós mesmos. Nos saímos muito bem com um jogador a menos, não foi fácil defender contra eles, mas tivemos nossas chances. Acho que demos tudo de nós e não tivemos sorte, mas temos que nos concentrar na próxima partida contra o Atlético. Estamos positivos e vamos lutar."

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