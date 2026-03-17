Flick faz juras de amor ao Barcelona e define: "Estou feliz aqui, esse será meu último clube"

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Aos 61 anos, o alemão Hansi Flick ainda não pensa na aposentadoria. O treinador, contudo, tem definido em mente que se despedirá da carreira no comando do Barcelona, no qual trabalha desde 2024. Nesta terça-feira, na previa do jogo com o Newcastle, pelas oitavas da Champions League, o comandante foi questionado sobre as palavras do presidente Joan Laporta, que antecipou renovação de seu vínculo até 2028 e aproveitou para fazer juras de amor ao clube catalão.



"Este não é o momento para falar sobre eleições ou qualquer outra coisa, temos um jogo importantíssimo amanhã", tentou despistar Flick. "Todos sabem que estou feliz aqui, mas também preciso conversar com a minha família e haverá tempo para isso "





O coração acabou falando mais alto e ele se soltou. "Adoro trabalhar aqui, tenho uma família fantástica e um grande apoio em Barcelona. No futebol, sempre almejo o mais alto nível e não estou pensando em sair", mostrou-se entusiasmado. E cravou: "O Barça será meu último clube."



Pregando total respeito ao Newcastle, com o qual buscou o 1 a 1 somente nos acréscimos na Inglaterra, Flick logo voltou as atenções ao duelo de volta desta quarta-feira, no Camp Nou.



"Eles pressionam alto, são muito rápidos e defendem bem", disse o técnico. "Será uma partida difícil e muito física. Precisaremos estar perto da perfeição", acrescentou, cobrando um melhor rendimento de seus comandados.



Para Flick, o apresentado na Inglaterra não foi o suficiente. "Temos que ser positivos, otimistas, pois somos capazes de vencer esta Champions League. Mas temos que melhorar e todos os jogadores têm que atingir o seu melhor nível", observou.

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