Flick não aceita desmerecimento em campanha do Barça e dispara: "Pergunte ao Real Madrid"

A- A+

Hansi Flick não estava de bom humor na coletiva desta quarta-feira antes de o Barcelona visitar o Atlético de Madrid na ida das semifinais da Copa do Rei. Além de não ter Raphinha e de perder o substituto Rashoford, o treinador não gostou nada de ver a campanha da equipe questionada pelo fato de ter passado apenas por adversários da Segunda Divisão e acabou sobrando para o rival Real Madrid.



O treinador foi questionado se a campanha não perdia o brilho pelo fato de o Barcelona ter eliminado Racing e Albacete e que muitos subestimavam a campanha por serem rivais mais frágeis e disparou: "Pergunte ao Real Madrid."

Leia também • Real Madrid, Uefa e EFC desistem de criar a Superliga Europeia de Clubes 'pelo bem do futebol' • Vini Jr. e Mbappé reúnem elenco do Real Madrid e pagam a conta em jantar antes de decisão • Raphinha fica fora do treino e vira dúvida do Barcelona para a semifinal da Copa do Rei



O time merengue caiu nas oitavas diante do Albacete (derrota por 3 a 2), superado pelos catalães nas quartas de final e o técnico não gostou do tom sobre ter enfrentando um caminho fácil.



A acidez do comandante catalão prosseguiu. "Também não jogamos nenhuma partida como local e não os vejo perguntando sobre isso", protestou, sobre o fato de ter sido visitante nas oitavas e nas quartas e também por abrir as semifinais longe da torcida - fará o jogo de volta em casa.



Sobre o embate diante do Atlético de Madrid, Flick não poupou elogios ao oponente e previu uma grande e linda batalha. "Vamos jogar com uma equipe fantástica. Assisti ao jogo deles contra o Bétis pela Copa do Rei (5 a 0 em Sevilha) e fiquei impressionado", disse. "(Diego) Simeone está fazendo um trabalho fantástico e será um jogo difícil. Mas estamos prontos para lutar para estar na final." O time merengue caiu nas oitavas diante do Albacete (derrota por 3 a 2), superado pelos catalães nas quartas de final e o técnico não gostou do tom sobre ter enfrentando um caminho fácil.A acidez do comandante catalão prosseguiu. "Também não jogamos nenhuma partida como local e não os vejo perguntando sobre isso", protestou, sobre o fato de ter sido visitante nas oitavas e nas quartas e também por abrir as semifinais longe da torcida - fará o jogo de volta em casa.Sobre o embate diante do Atlético de Madrid, Flick não poupou elogios ao oponente e previu uma grande e linda batalha. "Vamos jogar com uma equipe fantástica. Assisti ao jogo deles contra o Bétis pela Copa do Rei (5 a 0 em Sevilha) e fiquei impressionado", disse. "(Diego) Simeone está fazendo um trabalho fantástico e será um jogo difícil. Mas estamos prontos para lutar para estar na final."

Veja também