Flick reconhece que o Barça não tem condições de pagar 'centenas de milhões por jogadores'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu nesta terça-feira (6) que o clube catalão não pode se dar ao luxo de pagar somas altas por um jogador, ao comentar a contratação possível do lateral português João Cancelo.

“Estamos em uma situação em que precisamos ser inteligentes nas contratações, ao contrário de outras equipes que podem pagar centenas de milhões por jogadores”, disse Flick em entrevista coletiva na véspera da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, em Jidá, na Arábia Saudita.

Anteriormente, o treinador alemão indicou que a contratação de Cancelo ainda não está finalizada, embora se trate de um reforço valioso para a equipa por ser um "jogador de qualidade".

"João nos reforçaria nas laterais e no ataque. Ainda não está fechado, mas ficarei feliz se a contratação se concretizar, pois ele nos dará mais opções. É uma boa opção, com muita qualidade, para estes próximos seis meses", afirmou.

Segundo a imprensa, o Barcelona planeja anunciar a chegada do jogador português nos próximos dias. Ele chegaria ao clube catalão por empréstimo até o final da atual temporada, vindo do Al-Hilal, com quem tem contrato até dia 30 de junho de 2027.

Além disso, Flick revelou que o retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo fortalecerá a defesa, setor onde ele precisou fazer algumas adaptações, como escalar o lateral-esquerdo Gerard Martín na zaga: "Ronald é um jogador muito importante para nós, um dos capitães. Espero que ele retorne ao seu melhor nível".

Sobre a Supercopa da Espanha, o treinador enfatizou a importância de conquistar o troféu que levantou no ano passado diante do Real Madrid.

"No ano passado, começamos de forma brilhante, e conquistando esse título nos deu muita energia para o restante da temporada. Queremos repetir isso este ano", afirmou.

"Este torneio é o caminho mais curto para conquistar um título, mas enfrentaremos as melhores equipes da Espanha, então não será fácil", continuou ele.

Ele também elogiou o adversário desta quarta-feira, o Athletic Bilbao: "Eles têm muitas boas opções de ataque. Não será uma partida fácil".

