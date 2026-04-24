Flick vê Yamal pronto para superar lesão e crê em recuperação: 'Desejo uma Copa fantástica'

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O técnico alemão Hansi Flick concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para falar do jogo do Barcelona contra o Getafe, neste sábado, mas abriu espaço na conferência com os jornalistas quando o assunto foi Lamine Yamal e a lesão que o tirou do resto da temporada. Acostumado a lidar com o jogador, ele disse que o jovem astro vai ter maturidade suficiente para superar esse momento difícil e aposta em sua recuperação para jogar a Copa do Mundo.



"A situação não é fácil nem para nós e nem para ele. É a primeira lesão muscular que sofre. Terá que lidar com isso e aprender com a experiência. O Yamal está motivado e tenho certeza de que estará pronto para a Copa do Mundo e vai voltar mais forte ao Barcelona", afirmou.



Autor do único gol do jogo na vitória de sua equipe sobre o Celta de Vigo, o atacante se machucou ao cobrar a penalidade que movimentou o marcador. Imediatamente o jogador sentiu o desconforto, caiu no chão e pediu atendimento médico.





Flick deixou escapar que o atleta já estava sentindo um problema na coxa, mas por entender que não era nada grave, decidiu permanecer no confronto.



"Ele sentiu algo depois da falta, mas não parecia nada sério e decidiu assumir a responsabilidade de continuar. Provavelmente piorou, mas você precisa confiar nos seus instintos. Faz parte do processo de aprendizagem. É mais uma experiência e vai aprender e entender os sinais que o corpo dele envia", afirmou.



Por causa da lesão, o jogador está fora dos jogos restantes do Barcelona neste final de temporada europeia. O jogador já iniciou tratamento intensivo.



"Elr está indo muito bem (com o tratamento). Agora, o que ele precisa fazer é se concentrar no processo de recuperação, e é isso que ele quer fazer. Desejo a ele uma Copa do Mundo fantástica", afirmou o treinador alemão.

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