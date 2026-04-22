Florentino Pérez banca Vini Jr no Real após críticas e promete resolução: "Deixem comigo"

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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tem adotado postura firme em defesa de Vinícius Júnior em meio às críticas ao desempenho do atacante na atual temporada. A informação foi publicada pelo jornal espanhol Marca.



De acordo com a apuração do periódico, o dirigente conversou recentemente com diversas pessoas ligadas ao clube e ao ambiente do futebol europeu para avaliar o cenário após mais uma temporada sem títulos expressivos. Durante essas conversas, o nome do brasileiro apareceu com frequência, especialmente diante das cobranças que vem recebendo.



Segundo o Marca, a resposta de Pérez foi direta ao ser questionado sobre a situação do jogador: "Isso é problema meu, deixem comigo", afirmou ele, reforçando o posicionamento de assumir a condução do caso internamente e blindar o atleta em um momento de pressão externa.



VINÍCIUS É TRATADO COMO PEÇA CENTRAL DO PROJETO

Ainda conforme o jornal espanhol, Florentino Pérez considera Vinícius Júnior um ativo estratégico do clube, tanto no presente quanto no futuro. A tendência, inclusive, é de que a renovação contratual do atacante avance nos próximos meses.



Nos bastidores, a avaliação é de que qualquer reformulação no elenco - que deve acontecer após o fim da temporada - passa necessariamente por manter o brasileiro satisfeito em Madri. O entendimento da diretoria é de que ele segue sendo um dos pilares do projeto esportivo.



Outro ponto destacado na reportagem é a relação construída entre presidente e jogador desde a chegada de Vinícius ao clube. O dirigente sempre demonstrou apoio ao atleta, especialmente nos episódios de racismo enfrentados pelo brasileiro na Espanha. Esse histórico fortalece a confiança de Pérez no camisa 7, mesmo diante das oscilações recentes dentro de campo.



Apesar da proteção pública, o presidente tenta entender a queda de rendimento do atacante na temporada. Internamente, há questionamentos sobre o desempenho, mas sem que isso abale a convicção sobre o potencial do jogador.



Na visão de Florentino Pérez, Vinícius já demonstrou capacidade suficiente para retomar o protagonismo - lembrando que foi decisivo em conquistas recentes, incluindo títulos da Champions League.

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