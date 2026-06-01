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Futebol Florentino Pérez denuncia suposta conspiração para assassiná-lo na Espanha Presidente do Real Madrid volta ao centro de polêmica após vazamento de gravação revelada por jornal catalão

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, voltou a ser alvo de repercussão na imprensa espanhola após a divulgação de um áudio neste domingo em que relata a existência de uma suposta conspiração para assassiná-lo.

A gravação foi revelada pelo jornal esportivo espanhol Sport e traz declarações atribuídas ao dirigente sobre episódios de bastidores envolvendo sua trajetória à frente do clube merengue. No conteúdo divulgado, Florentino afirma acreditar que teria sido alvo de uma articulação organizada por pessoas interessadas em retirá-lo do comando do Real Madrid.

Segundo a publicação, o presidente menciona pressões, conflitos internos e disputas de poder que, na sua avaliação, extrapolaram o ambiente esportivo. O áudio teria sido registrado em uma conversa privada e passou a circular na imprensa espanhola nos últimos dias.

O caso reacende uma série de episódios envolvendo vazamentos relacionados ao mandatário do Real Madrid. Em 2021, áudios antigos divulgados pelo portal El Confidencial já haviam colocado Florentino Pérez no centro de uma controvérsia após críticas a ex-jogadores históricos do clube, como Iker Casillas e Raúl González. Na ocasião, o dirigente alegou que as gravações haviam sido obtidas de forma ilegal e retiradas de contexto.

Até o momento, o Real Madrid não divulgou um posicionamento oficial detalhado sobre o novo material publicado. O conteúdo, no entanto, gerou forte repercussão na imprensa espanhola por envolver acusações graves e por expor novamente bastidores da gestão de Florentino Pérez no clube.

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