Floresta abre venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz; confira valores
Biometria facial será obrigatória para entrada no estádio
O Santa Cruz deverá contar com grande apoio no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, e a expectativa é que se sinta em casa. Com ingressos a partir de R$ 40, a Cobra Coral promete lotar o setor visitante e partir para tentar carimbar o acesso à Série B, diante do Floresta, no próximo sábado (26).
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Os ingressos estão disponíveis no site da Arena Pass 360. Os torcedores do Santa ficarão na Arquibancada Laranja, setor visitante do PV, que tem acesso pela rua Paulino Nogueira.
Por outro lado, os torcedores do time mandante ficam na Arquibancada Social e entram pelo avenida Dr. Theberge.
Os portões do estádio serão abertos às 15h, duas horas antes da bola rolar. Biometria facial será obrigatória para entrada no estádio.
Ingressos:
Arquibancada Social (mandante) - R$ 80 / R$ 40 (meia)
Arquibancada Laranja (visitante) - R$ 80 / R$ 40 (meia)