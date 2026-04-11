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Série C

Floresta x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

Duelo entre cearenses e pernambucanos pode pôr fim à invencibilidade de uma das equipes

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Elenco do Santa Cruz sofreu alterações significativas para a disputa da Série CElenco do Santa Cruz sofreu alterações significativas para a disputa da Série C - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz visita a equipe do Floresta, neste sábado (11), às 17h, no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, Ceará, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em busca de embalar e demonstrar seu verdadeiro potencial, o time de Claudinei Oliveira deverá ter vida dura para superar a condição do gramado e o adversário que também vem de vitória. 

Em duelo de equipes que seguem invictas após a primeira rodada, pernambucanos e cearenses iniciam a nova jornada na quinta e terceira posições, respectivamente. 

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O Santa iniciou com vitória de 1x0 diante do Itabaiana, com gol de Marquinhos, em confronto difícil e com o gramado da Arena de Pernambuco castigado, sem dar muita margem para mostrar o que foi treinado ao longo do último mês. A garra e determinação tricolor prevaleceram.

Do outro lado, o Floresta surpreendeu ao vencer a Inter de Limeira, fora de casa, pelo placar de 2x1. Comandado por Leston Júnior, ex-comandante coral em duas passagens, o Verdão da Vila venceu de virada com gols de Daniel Triano e Jhony. 

Terreno

A disputa está marcada a mais de 42 km de distância de Fortaleza, capital do Ceará. Em 2025, o Santa jogou no mesmo estádio, mas acabou sendo derrotado pelo Horizonte por 2x0 em partida da fase de grupos da Série D. Ainda que evoque lembranças ruins, a situação foi definida como uma virada de chave para o acesso à Série C. 

A previsão para o jogo é que a temperatura não esteja tão quente, com possibilidade até de chuva. O gramado é uma preocupação, mas nada que servirá de desculpas em caso de insucesso, alertou Claudinei Oliveira. 

“Sobre o gramado, eu joguei contra o Floresta ano passado em Horizonte, pelo Londrina, e a gente até venceu a partida. Não é que o gramado seja ruim, é um gramado diferente, a bola enrosca um pouquinho mais, é um jogo mais lento, mas dá para jogar”, analisou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Desfalques
A Cobra Coral não poderá contar com três jogadores lesionados: Léo Costa, com dores no adutor e púbis; Everaldo, com lesão na panturrilha; e Alex Ruan, em transição física, são desfalques certos.    

Já em situação oposta, o atacante Marquinhos luta por uma vaga no time titular. Lastreado pelo gol e a boa atuação que teve contra o Itabaiana, o jogador se mostra confiante na vitória e ressaltou o momento leve do elenco após vencer na estreia da competição.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"A gente está bem tranquilo, a semana foi muito leve, é sempre bom estar ganhando, agora é seguir fazendo pontos para manter o grupo bem, com a cabeça boa e a gente se preparou bem para isso. Sabemos da importância desse jogo, da qualidade da equipe do Floresta, mas a gente está bem, acreditamos que vamos fazer um grande jogo e a gente vem em busca dos três pontos", disse o artilheiro do Santa na Série C, Marquinhos.
 

Ficha técnica

Floresta: Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley e Nonato; Daniel Triano, Garraty e Jeam. Técnico: Leston Júnior. 

Santa Cruz: Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Régis; Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira. 

Local: Estádio Domingão (Horizonte/CE)
Horário: 17h
Árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)
Assistentes: Whendell Saraiva da Silva e Noelia Chaves Da Paixão (ambos AM)
Transmissão: BAND e Sportynet 
 

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