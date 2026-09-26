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Série C Floresta x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor do Arruda consagra acesso à Série B em caso de vitória

Longas jornadas são construídas passo a passo. Há momentos em que se avança mais; em outros, o progresso é menor, mas o sentido segue sempre o mesmo: chegar ao objetivo traçado. Neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, uma vitória do Santa Cruz diante do Floresta pode significar esse último movimento de fugir da Série C e deixar para trás um dos capítulos mais difíceis da história do clube.

Contas

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, o Santa Cruz tem nove pontos e está bem próximo de confirmar o acesso matematicamente. Do outro lado, o Floresta é o terceiro, com três, e ainda busca depender apenas das suas forças na reta final.

As contas do Tricolor do Arruda são bem simples: uma vitória confirma o acesso, já que não poderia ficar abaixo da segunda colocação. Se o Santa empatar, é preciso que o Maringá não vença o Botafogo-PB.

Mesmo com uma situação favorável, o discurso no clube é que nada está definido e que ainda há muito a ser feito. O treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, pregou atenção em busca do acesso.

"Na nossa profissão, quem vive no futebol precisa estar extremamente focado e equilibrado, pensando exclusivamente no objetivo maior do clube. A nossa comissão técnica e os jogadores trabalham em altíssimo nível de disciplina, equilíbrio e profissionalismo”, iniciou.

“Estamos muito focados e nada vai nos tirar a atenção do que realmente interessa: o treino, o jogo e a condição de fazer o Santa Cruz alcançar esse acesso", completou.

Desfalques

Ausentes no último duelo entre as equipes, o atacante Ronald e o zagueiro Eurico seguem fora por conta de lesões musculares na perna. Os favoritos a ocuparem as vagas deixadas são o meia-atacante João Pedro e o zagueiro Edson Miranda, respectivamente.

Mesmo com os desfalques, Cristian se mostra tranquilo com as opções que possui e afirma que a principal força do Santa Cruz está no coletivo.

Santa Cruz segue apostando na força do coletivo para subir à Série C - Foto: Savyo Miguel / FPF

“Ter esse leque de opções no elenco é fundamental para adaptar a equipe às estratégias de cada partida. Reforço que a nossa força está na estrutura coletiva e na consolidação do trabalho", refletiu.

Apoio

Mesmo enxergando o Floresta como um dos times mais organizados e que tem potencial para complicar a equipe coral, o treinador tricolor também terá como carta na manga o apoio das arquibancadas, mesmo fora de casa. A expectativa é que cerca de seis mil torcedores do Santa estejam presentes no setor visitante do Presidente Vargas.

“O torcedor é a nossa principal fortaleza e tenho certeza de que os atletas se sentirão em casa no Estádio Presidente Vargas. Vamos transformar Fortaleza em um pedaço do Recife e do Arruda, e, se fizermos por merecer, nós comemoraremos todos juntos", projetou.

Ficha técnica

Floresta

Dheimison; João Victor, Zulu e Islan; Caíque, Garraty, Natan, Nonato e Eliandro; Rafinha e Daniel Baianinho. Técnico: Leston Jr.

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Silva, Pedro Favela, Renato, Everaldo e João Pedro; Eron. Técnico: Cristian de Souza



Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 17h

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maria de Fátima Mendonça e Fernanda Félix da Silva (ambas AL)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: SportyNet

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