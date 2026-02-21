A- A+

BOXE Floyd Mayweather anuncia volta ao boxe profissional aos 49 anos Invicto com cartel de 50 vitórias, ex-campeão mundial em cinco categorias afirma que ainda pode bater recordes e promete impacto global nas bilheterias

Nove anos após anunciar aposentadoria, Floyd Mayweather Jr. confirmou que voltará a disputar lutas profissionais. A declaração foi feita poucos dias antes de o ex-campeão completar 49 anos.

Considerado um dos maiores nomes da história do boxe, Mayweather encerrou a carreira em 2017 com um cartel perfeito de 50 vitórias e nenhuma derrota. Sua última luta oficial foi contra Conor McGregor, quando venceu por nocaute técnico no décimo assalto, em combate que se tornou um dos eventos mais lucrativos do esporte.

Antes do retorno oficial, Mayweather tem prevista uma luta-exibição contra Mike Tyson. Segundo o próprio boxeador, após esse evento ele retomará a trajetória profissional.

— Ainda tenho o necessário para conquistar mais recordes no boxe. Do meu próximo evento com Mike Tyson até minha próxima luta profissional depois disso, ninguém terá maior impacto nas bilheterias, maior audiência global de transmissão ou gerará mais dinheiro em cada evento — afirmou.

Mayweather voltará aos ringues em parceria com a CSI Sports/FIGHT SPORTS, sua associada global de mídia. Desde que pendurou as luvas, o americano participou de diversas lutas-exibição, incluindo um combate contra John Gotti III, realizado na Cidade do México.

