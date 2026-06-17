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boxe Floyd Mayweather é acusado de fraude e roubo após compra de relógio de luxo com cheque sem fundos Segundo documentos judiciais, ex-pugilista teria comprado relógio avaliado em US$ 200 mil sabendo que não possuía recursos suficientes na conta; caso se soma a disputas fiscais milionárias

O ex-campeão mundial de boxe Floyd Mayweather Jr. voltou ao centro de uma controvérsia judicial nos Estados Unidos. Desta vez, o pugilista enfrenta duas acusações graves após supostamente utilizar um cheque sem cobertura para adquirir um relógio de luxo avaliado em US$ 200 mil (cerca de R$ 1,1 milhão).

De acordo com documentos apresentados à Justiça do estado de Nevada, Mayweather é acusado dos crimes de roubo e fraude. A denúncia sustenta que o ex-lutador adquiriu o relógio na joalheria Gold & Beyond, em 2024, mesmo sabendo que o cheque utilizado para o pagamento não poderia ser compensado pelo banco.

Segundo a acusação, Mayweather não possuía recursos financeiros, bens ou crédito suficientes para cobrir integralmente o valor da compra. O relógio teria permanecido em sua posse desde então, sem que a dívida fosse quitada.

A ação foi apresentada apenas em fevereiro deste ano. O atraso, segundo o advogado que representa a loja, ocorreu porque os proprietários tentaram resolver a situação de forma amigável antes de recorrer à Justiça.

— O cliente confiou em Mayweather e tentou dar-lhe todas as oportunidades possíveis para honrar a sua dívida. Chegou-se, no entanto, ao ponto em que não recebia mais nenhuma resposta nem o dinheiro por um relógio que Mayweather possui há mais de um ano — afirmou o representante legal da empresa.

Até o momento, os advogados do ex-boxeador não se manifestaram publicamente sobre as acusações.

O episódio chama atenção porque envolve um dos atletas mais bem pagos da história dos esportes. Ao longo da carreira, Mayweather acumulou centenas de milhões de dólares em bolsas de lutas e contratos publicitários. Invicto como profissional, encerrou sua trajetória oficial com um cartel perfeito de 50 vitórias em 50 combates.

Nos últimos anos, porém, reportagens da imprensa americana vêm apontando dificuldades financeiras enfrentadas pelo ex-pugilista. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, Mayweather teria uma dívida tributária estimada em US$ 7,25 milhões com o governo dos Estados Unidos.

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