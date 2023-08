Flu empata com Argentino. em jogo em que atleta quebra perna após falta de Marcelo; vídeo

A- A+

O Fluminense arrancou um empate contra o Argentinos Juniors (1-1) num jogo difícil de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, disputado na noite desta terça-feira (1º), no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires.

O atacante paraguaio Gabriel Avalos (13') abriu o placar para a equipe argentina, e Samuel Xavier empatou para o time carioca na reta final (87').

Em um lance impressionante, o lateral Marcelo (57') foi expulso por cometer uma falta involuntária, mas que provocou uma lesão grave no zagueiro Luciano Sánchez.



No lance, Sanchéz, da equipe argentina, sofreu um pisão do lateral-esquerdo e quebrou a perna. O brasileiro foi expulso e deixou o campo aos prantos.



Depois foi a vez do goleiro do Argentinos Juniors Alexis Martín Arias receber o cartão vermelho (75'), por cometer uma falta em Diogo Barbosa, o que levou o meia Leonardo Heredia a defender a baliza do time da casa.

O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem vencer este confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Flamengo e o paraguaio Olimpia.

