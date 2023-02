A- A+

MERCADO DA BOLA Fluminense acerta retorno de Marcelo, ex-Real Madrid O lateral cria de Xerém, estava sem clube depois de rescindir seu contrato com o Olympiacos da Grécia

Depois de 17 temporadas, o Fluminense acertou o retorno de Marcelo. Cria de Xerém (Centro de Treinamento do clube carioca), o lateral de 34 anos, estava livre no mercado depois de rescindir seu contrato com o Olympiacos da Grécia, onde passou uma temporada.

Marcelo começou sua carreira profissional no Fluminense em 2005, onde passou um ano no profissional, e logo foi vendido ao Real Madrid por € 9 milhões de euros (quase R$ 25 milhões na cotação da época).

No clube merengue, o lateral marcou época, onde passou incríveis 15 temporadas, com mais de 500 jogos e mais de 120 participações em gols, sem contar nos inúmeros títulos (cinco Champions, quatro Mundiais de Clube, seis Campeonatos Espanhol, entre outros).

Marcelo chega como uma das principais contratações do Tricolor para a temporada e uma das mais badaladas do futebol brasileiro.



Veja também

BRASILEIRÃO FEMININO Santos e Flamengo abrem a edição 2023 do Brasileiro Feminino