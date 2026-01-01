A- A+

Futebol Fluminense anuncia a Puma como nova fornecedora de material esportivo por cinco anos A estreia do uniforme acontecerá no dia 5 de janeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026

O Fluminense oficializou nesta quinta-feira a Puma como sua nova fornecedora de material esportivo. O acordo tem duração de cinco anos e passa a valer a partir da temporada 2026, marcando o fim da parceria com a Umbro, que vestiu o clube desde 2020.

A nova fornecedora será responsável pelo fornecimento de uniformes de jogo, treino e viagem, além de calçados e acessórios para as equipes masculinas e femininas do futebol e das modalidades olímpicas. Os novos modelos foram apresentados junto com a campanha de lançamento intitulada "Bendita Armadura"

A estreia do uniforme acontecerá no dia 5 de janeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe sub-20 do Fluminense será a primeira a utilizar o novo material, em partida contra o Água Santa, válida pela fase inicial da competição.

Em comunicado, o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, destacou o alcance comercial do acordo e o momento institucional do clube. "Estamos com uma expectativa muito boa do que virá pela frente com a Puma", afirmou o dirigente, ao comentar a associação com uma marca de atuação global.

Do lado da fornecedora, a Puma ressaltou o projeto de longo prazo com o clube carioca. "Ter ao nosso lado um clube centenário como o Fluminense fortalece nossa presença no futebol", declarou o CEO Charlie Gagliardi.

Segundo a Puma, a proposta é destacar a relação entre torcida e camisa, sem alterar os elementos tradicionais do uniforme.

A parceria com a Umbro, encerrada ao fim de 2025, foi uma das mais longas da história do clube e coincidiu com conquistas importantes, como a Libertadores de 2023 e participações em edições recentes do Mundial de Clubes.



