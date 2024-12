A- A+

FUTEBOL Fluminense confirma atacante uruguaio Lavega e chega a quatro reforços em 2025 O jogador foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a seleção do Uruguai nas partidas contra Peru e Equador pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

O Fluminense confirmou o atacante uruguaio Joaquín Lavega como o quarto reforço para a temporada 2025. O jogador, de apenas 19 anos, vinha sendo pretendido pelo Vasco e assinou um contrato de cinco anos com o clube tricolor após se destacar pelo River Plate, do Uruguai.

"Estou muito feliz e orgulhoso, me sinto muito realizado e disposto a dar tudo por esta camisa. O Fluminense é um grande clube. Recebi ótimas referências. Quando me disseram sobre a possibilidade de vir para cá não pensei duas vezes e estou muito contente de estar aqui", afirmou.

Lavega marcou 12 gols e deu quatro assistências em 37 jogos pelo River Plate em 2024. Além disso, o jogador foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a seleção do Uruguai nas partidas contra Peru e Equador pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Sua apresentação no Fluminense acontecerá apenas em fevereiro, após o Sul-Americano Sub-20. Ele vai defender o Uruguai na competição, com a braçadeira de capitão da equipe.

Com o uruguaio, o Fluminense chega a quatro reforços para a próxima temporada. O clube já confirmou o volante Hércules, o zagueiro Juan Freyter, além do atacante Paulo Baya.

O Fluminense fez também um contato inicial pelo também uruguaio Canobbio, do Athletico-PR. Os valores assustaram o clube carioca, que deve fazer uma nova consulta para saber o interesse do atleta em vestir a camisa tricolor em 2025.

A streia do Fluminense no Campeonato Carioca será diante do Sampaio Corrêa, em partida prevista para ser realizada no dia 12 de janeiro, no Maracanã.



