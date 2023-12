Fluminense e Grêmio se enfrentam em duelo decisivo no Maracanã; veja onde assistir e escalações

A- A+

Na aguardada disputa entre Fluminense e Grêmio, marcada para esta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da série A do Campeonato Brasileiro, o clima é de expectativa e despedida.

O Fluminense, já garantido na Libertadores com 56 pontos, busca encerrar o ano com uma celebração diante de sua torcida antes do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Grêmio, ocupando o 4º lugar com 65 pontos, tem objetivos claros: assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores e se despedir de Luis Suárez.

Ausências significativas marcam o cenário, com Samuel Xavier fora no Fluminense e Bruno Alves indisponível no Grêmio.

Onde assistir: Premiere

Horário: 21h30

Prováveis escalações



Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Caíque (Gabriel Grando); Fábio, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Everton Galdino, Nathan Fernandes e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

