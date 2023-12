A- A+

Para o Fluminense, o “4 de novembro” virou título de documentário, tema de tatuagem e segundo aniversário. A data que marcou a conquista da Libertadores da América. O dia mais feliz dos torcedores em 2023. Até agora. A história dos cariocas na conquista inédita do torneio não será apagada, tampouco minimizada. Mas é possível ir além. Sair das fronteiras continentais. Hoje, o clube joga para fazer 22 de dezembro ser tão ou mais inesquecível. Nesta tarde, os tricolores enfrentam o Manchester City, a partir das 15h (horário de Brasília), na decisão do Mundial de Clubes, no estádio King Abdullah, na Arábia Saudita.

Um campeão inédito

De concreto, o fato de que o Mundial terá um campeão inédito. Vencedor da Liga dos Campeões na temporada 2022/2023, o Manchester City tenta mais um novo troféu sob o comando do técnico Pep Guardiola. Na semifinal, os ingleses eliminaram o Urawa Reds. Tudo isso sem três peças importantes da equipe: o centroavante Haaland, o atacante Doku e o meia Kevin De Bruyne.

O Fluminense chegou à decisão após vencer o Al Ahly por 2x0. Sem desfalques, a equipe chega com força máxima, com um elenco que mescla nomes experientes, casos de Fábio, Felipe Melo, Marcelo e Kano, além de jovens que estão despontando na carreira, como o volante André, de 22 anos, convocado pela Seleção Brasileira, e o atacante John Kennedy, 21, uma espécie de “xodó” da torcida. O atleta, vale citar, marcou gols em todos os mata-matas da Libertadores e na semifinal do Mundial.

Guardiola x Diniz

Há uma ansiedade ímpar envolvendo a final. Ela recai na disputa indireta entre dois técnicos de estilos de jogo levemente semelhantes. Não é de hoje que Fernando Diniz é comparado com Guardiola por conta do foco na manutenção da posse, ainda que com diferenças na rotação - os comandados do espanhol adotam uma rotação maior da bola, enquanto o do brasileiros têm rotatividade direcionada aos atletas.

O “jogo bonito” de Guardiola traz resultados há anos, vistos não somente no Manchester City como também em trabalhos anteriores, casos de Barcelona e Bayern de Munique. O de Diniz teve recompensa a partir de 2023, com as conquistas do Carioca e da Libertadores, além de oportunidade de treinar a Seleção Brasileira.

“Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que ele pode fazer. Sabemos o que significa o Mundial para os times sul-americanos. Sei que será uma final dura, como sempre tem sido”, afirmou Guardiola.

“Para a gente, é um grande desafio. Trabalhamos muito para essa partida. Desde que quando eu cheguei no Fluminense, sonhamos com isso. Desde que me conheço, me sonho com isso. Não consegui como jogador, mas estou conseguindo participar da decisão do título mundial como treinador. Não vamos fugir das nossas características. O City é um time muito completo, bem treinado. Vamos procurar fazer o nosso melhor com bastante humildade, ser inteligente no jogo e ter coragem para fazer o que costumeiramente fazemos”, declarou Diniz.



Ficha técnica



Fluminense



Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.



Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Akanji e Aké; Rodri, Kovacic e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Foden e Grealish..Técnico: Pep Guardiola

Local: King Abdullah (Jedá/ARA)

Horário: 15h

Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

