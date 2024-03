Fluminense é o 11º time brasileiro a ganhar a Recopa; título rende quase R$ 9 milhões ao clube

A- A+

Após vencer a tão sonhada Libertadores, o Fluminense conquistou o segundo título continental de sua história — a Recopa Sul-Americana. Com dois gols de Jhon Arias, o tricolor espantou um antigo fantasma ao derrotar a LDU e ficar com o troféu. O clube das Laranjeiras se junta a outros 10 brasileiros que já conquistaram a competição.

BRASILEIROS CAMPEÕES DA RECOPA

CLUBES ANO DO TÍTULO Fluminense 2024 Palmeiras 2022 Flamengo 2020 Grêmio 2018 e 1996 Atlético-MG 2014 Corinthians 2013 Santos 2012 Internacional 2011 e 2007 Cruzeiro 1998 São Paulo 1994 e 1993

A Recopa Sul-Americana começou a ser disputada a partir de 1989 — quando o Nacional-URU foi campeão. Desde então, foram realizadas 30 edições da competição. Ela não aconteceu entre 1999 e 2002, principalmente pelo acúmulo de jogos em todos os países sul-americanos — que gerou a falta de datas para a disputa. O Vasco e Palmeiras foram os clubes brasileiros que perderam a oportunidade de disputar o torneio durante o período.

Em uma oportunidade, a final da competição não aconteceu e mesmo assim teve um campeão. O Olímpia-PAR ficou com o título da Libertadores e Sul-Americana — em 1990 — e conquistou a Recopa no ano seguinte automaticamente.

O mesmo quase aconteceu — em 2016 —quando o Atlético Nacional-COL poderia ser campeão dos dois principais torneios do continente. O clube acabou abdicando de jogar a final da Sul-Americana contra a Chapecoense — após o avião que levava a equipe brasileira para a partida cair e apenas dois atletas sobreviverem ao acidente. O título da competição ficou com o time brasileiro.



Valores

Com dois gols de Jhon Arias, em noite emocionante, o Fluminense derrotou a LDU e ficou com o título da Recopa Sul-Americana. Além do troféu inédito — que irá para o novo museu do clube — o tricolor vai embolsar US$1,8 milhões (R$8,9 milhões de reais de premiação pela conquista).

Com o título da Recopa, o clube das Laranjeiras inicia o planejamento financeiro de 2024 com o "pé direito". A previsão orçamentária do Fluminense para este ano ainda não foi divulgada. O documento ia para análise e votação do Conselho Deliberativo — em dezembro de 2023 — mas acabou não sendo apresentado a tempo pela diretoria tricolor.

No ano passado, o Fluminense apresentou uma previsão orçamentária conservadoras em relação ao dinheiro de premiações. A diretoria do clube tinha expectativa de receber R$ 71,5 milhões. Com a conquista da Libertadores e o vice no Mundial de Clubes, o tricolor recebeu cerca de R$195 milhões em 2023 — mais que o dobro do previsto inicialmente.

A evolução esportiva do Fluminense ao longo da quase uma gestão e meia de Mário Bittencourt — presidente do clube — pode ser transparecido através do dinheiro de premiação. No seu primeiro mandato — entre 2020 e 2022, foram arrecadados cerca de R$125,8 milhões. Desde 2023, o tricolor já recebeu R$204 milhões pelos resultados obtidos em campo.

